Упали столбы возле нового автовокзала в Новосибирске

Новосибирец снял видеоролик, на котором рассказал об упавших столбах возле здания нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Также сибиряк огорчён отсутствием автобусной остановки.
«Столб освещения упал. Автовокзал запустили. Вот этот карман – остановка общественного транспорта. Пройти к ней можно только через сугроб по пояс. Люди! Приезжайте в Новосибирск! Высаживайтесь на автовокзале и приходите на остановку, чтобы ехать в город. Автобусы не ходят, но вы как-нибудь добирайтесь. Только в Новосибирске могут построить мост без съезда и автовокзал, из которого нет выезда. Классно…», – сокрушается горожанин.
Пользователи в соцсетях также обеспокоены ситуацией с вокзалом.
«Главное построить, а потом доделывать всю жизнь. Первый автовокзал – пример», – пишет Андрей Клепиков.
Здание нового городского автовокзала открыли 18 декабря. Первые рейсы отправились отсюда уже через три дня — 21 декабря. В основном это рейсы в Кузбасс, Карасук, Тогучин и Горный. Для доступности вокзала городские власти планировали пересмотреть маршруты некоторых видов общественного транспорта. А в будущем даже проложить сюда трамвайную линию.
Источник: Вести Новосибирск