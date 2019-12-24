Как предотвратить рак простаты?

В среднем, каждую шестую смерть от опухолей предстательной железы можно предотвратить, как установили исследователи. Этого реально добиться за счет наблюдений за мужчинами, имеющими высокий риск болезни из-за наследственности.
Так называемый адресный скрининг (постоянные проверки), направленный на мужчин, имеющих высокий генетический риск опухолей простаты, может предотвратить каждую шестую смерть из-за этой болезни. Авторы исследования разработали компьютерную симуляцию, которая показала, что данный метод может также свести до минимума ненужное лечение неопасных опухолей. Только в Великобритании каждый день диагностируется по 130 опухолей простаты, а ежегодно от этой болезни умирает по 10 000 человек. В настоящее время в этой стране нет никаких национальных профилактических программ по выявлению рака на ранней стадии.
В распоряжении ученых имеется анализ крови на простатспецифический антиген, который определяет белки в предстательной железе. Его можно использовать для определения риска пациента столкнуться с болезнью, но он не способен различать опасные и безвредные опухоли. А именно это, по мнению исследователей из Университетского колледжа Лондона, является ключевым для предотвращения ненужных операций или исключения пропуска опухолей, которые представляют смертельную опасность.