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Здоровье / Общество

Как предотвратить рак простаты?

17:15 24.12.2019 Фото: pxhere.com
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Адресный скрининг (постоянные проверки), направленный на мужчин, имеющих высокий генетический риск опухолей простаты, может предотвратить каждую шестую смерть из-за этой болезни.

Как предотвратить рак простаты?
Рак простаты является главной причиной смертности от опухолей мужчин в Великобритании
Сюжет: Онкология
Как предотвратить рак простаты?

Как предотвратить рак простаты?Первые признаки рака кишечникаЕщё 160 новостей

В среднем, каждую шестую смерть от опухолей предстательной железы можно предотвратить, как установили исследователи. Этого реально добиться за счет наблюдений за мужчинами, имеющими высокий риск болезни из-за наследственности.

Так называемый адресный скрининг (постоянные проверки), направленный на мужчин, имеющих высокий генетический риск опухолей простаты, может предотвратить каждую шестую смерть из-за этой болезни. Авторы исследования разработали компьютерную симуляцию, которая показала, что данный метод может также свести до минимума ненужное лечение неопасных опухолей. Только в Великобритании каждый день диагностируется по 130 опухолей простаты, а ежегодно от этой болезни умирает по 10 000 человек. В настоящее время в этой стране нет никаких национальных профилактических программ по выявлению рака на ранней стадии.

В распоряжении ученых имеется анализ крови на простатспецифический антиген, который определяет белки в предстательной железе. Его можно использовать для определения риска пациента столкнуться с болезнью, но он не способен различать опасные и безвредные опухоли. А именно это, по мнению исследователей из Университетского колледжа Лондона, является ключевым для предотвращения ненужных операций или исключения пропуска опухолей, которые представляют смертельную опасность.

«Рак простаты является главной причиной смертности от опухолей мужчин в Великобритании, но профилактические осмотры для его выявления на ранней стадии не проводятся, поскольку существует вред избыточной диагностики, который перевешивает пользу, — рассказывает профессор Нора Пашаян (Nora Pashayan), старший автор исследования. – Наша работа показала, что направленный скрининг снижает количество ненужных диагнозов и защищает мужчин от смерти из-за болезней за счёт более ранней диагностики».
Источник: МедикФорум
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