Прованс, лофт, классический стиль: А какие шторы подойдут для вашей кухни?

Классический интерьер кухни не терпит дешевизны и синтетики, все должно быть выдержано, элегантно и дорого. Шторы в классическом стиле делают интерьер законченным, поэтому к их выбору стоит подойти основательно.

Шторы для кухни в стиле прованс должны подходить под общий дизайн кухни Кухня – место, где хозяйка проводит большую часть своего времени за приготовлением еды. Именно сюда приводят гостей, когда нет гостиной или столовой, но хочется провести время за настольными играми, вкусной едой и насладиться приятной компанией. Почему бы не уделить кухне внимание, украсив ее по всем правилам дизайна интерьера?

ИНТЕРЬЕР КУХНИ В СТИЛЕ ПРОВАНС: ШТОРЫ

Что такое стиль прованс? Это разновидность кантри-стиля, но с долей французского влияния и отличается он романтикой, нежностью, спокойствием и крайне приятной атмосферой. Шторы для кухни в стиле прованс должны подходить под общий дизайн кухни, но строгих требований к ним нет. Сюда подойдут абсолютно любые занавески и шторы, главное, они не должны обладать сложной драпировкой, обилием декоративных элементов, помпезностью, пышностью и вычурными деталями. Отдавайте предпочтение легким коротким шторам из простых и натуральных тканей средней плотности. Цвета должны быть не яркими – бежевые, светло-серые, светло-зеленые, нежно-бирюзовые, оливковые, молочные оттенки вполне подойдут. Особенной популярностью для дизайна штор для кухни в стиле прованс пользуется сочетание клеток и полосок красного, белого и синего цветов, а также принты, изображающие животных и природу. Декорируют шторы для кухни в стиле прованс лентами, подвязками, которыми подвязывают или разделяют шторы. Классическим вариантом станут легкие портьеры, гардины с римской, английской и австралийской тематикой.

ДИЗАЙН КУХОННЫХ ШТОР В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ

Дизайн классической кухни отличается уютом, изысканностью, респектабельностью, многофункциональностью, безмятежностью, изяществом и отсутствием лишних деталей. Классический интерьер кухни не терпит дешевизны и синтетики, все должно быть выдержано, элегантно и дорого. Шторы в классическом стиле делают интерьер законченным, поэтому к их выбору стоит подойти основательно. Оптимальным решением станет сочетание тюлевых занавесок с классическими длинными портьерами. Но этот вариант хорошо для простых кухонь, тогда как в маленьких, стоит отдать предпочтение шторам длиной до подоконника. Расцветка штор в интерьере классической кухни должна гармонировать с цветовой гаммой помещения, но оптимальными являются светло-коричневые, бежевые, розовые, серые и желтые цвета.

ИНТЕРЬЕР КУХОННЫХ ШТОР В СТИЛЕ КАНТРИ

Деревенский интерьер любит обилие текстиля в оформлении: именно он задает характер и стиль помещения. Для дизайна штор кухни в стиле кантри важно использование ярких расцветок, рисунков, геометрических фигур, цветочных и растительных узоров, а также образы фермерской тематики. Идеально впишутся в кантри-кухни шторы с ламбрекеном, но они должны быть небольших размеров, иметь приятную и не слишком вызывающую расцветку, состоять из многочисленных оборочек и рюшей. Простецкие жалюзи тоже отлично впишутся в интерьер кухни в стиле кантри – не перегрузят общий интерьер, смогут впустить солнечный свет в кухню и спрятать вас от посторонних взоров.

ИНТЕРЬЕР КУХОННЫХ ШТОР В СТИЛЕ МОДЕРН

Дизайн штор кухни в стиле модерн должен быть простым и современным, преимущественно из синтетических и блестящих тканей, которые легко стирать. Шторы лучше выбирать однотонные или обойтись панельными или рулонными вариантами, как то римские, японские и обычные жалюзи. Оригинально в дизайне кухни в стиле модерн впишутся фото шторы, рисунок которых должен выбиваться из всего интерьера. Это может быть абстрактное фото, город, значимый элемент архитектуры…

ИНТЕРЬЕР КУХОННЫХ ШТОР В СТИЛЕ ЛОФТ

Ключевым принципом стиля лофт считается больше света, поэтому шторы в этом стиле должны максимально прозрачными и воздушными, хорошо пропускать свет. Для дизайна кухни в стиле лофт рекомендуется использовать римские и рулонные шторы, японские занавески и длинные занавеси с креплениями на люверсах. Ткань может быть самой разнообразной – тафта, шелк, хлопок, органза, батист. Отдается предпочтение гладким фактурам, неброским цветам (белые и серые оттенки) и однотонности. Избегайте сложных и тяжелых материалов, фактур и рисунков.

ИНТЕРЬЕР КУХОННЫХ ШТОР В СТИЛЕ ХАЙ ТЕК

Стиль хай тек – модный, оригинальный и практичный способ оформить квартиру. Шторы в стиле хай тек должны быть из современных материалов, другой вариант – окна можно оставить вовсе без оформления текстилем. Идеальным вариантом станут шторы с тефлоновым покрытием – они почти не пачкаются, отталкивают пыль, грязь, хорошо держат форму и практически вечны. Другой вариант для штор дизайна кухни в стиле хай тек – шторы с металлическими нитями. Они редки, дороги, зато обладают высокой практичностью, смотрятся очень оригинально и придают кухне в стиле хай тек необходимый ей металлический отблеск.

ИНТЕРЬЕР КУХОННЫХ ШТОР В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

Белый кухни смотрятся очень эффектно. Для белых кухонь необходимо подобрать шторы, которые впишутся в общий дизайн кухни и будут гармонировать с общим цветом. Белый цвет хорошо сочетается практически с любыми оттенками. Вы можете выбрать шторы яркого контрастного цвета, освежив общий интерьер или, наоборот, придерживаться общей концепции и отдать предпочтение белому цвету, но они не практичны. Фактура штор может быть самой разной, главное, чтобы она не выделялась на общем фоне и не создавала впечатление отдаленности от общего стиля.

Источник: Хочу