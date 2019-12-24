Крик с ул.Нахимова от одинокой пожилой бердчанки: я прошу всего лишь Захарова В.Н. и его сотоварищей «не гадить» под моими воротами

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Галина Ивановна Первушина:

Я живу на ул. Нахимова, улица с оживленным автодвижением и так же по ней ходит пассажирская маршрутка 510. В течение зимы в связи со снегопадами улица становится уже, практически однополосной. И очень опасной и для пешеходов, и для пассажиров маршрутки, и для автотранспорта, а особенно для детей, которых много в темное время дня идут в школу. И вот тут-то начинается проблема, которая напрямую касается меня как жителя частного сектора. Снег при уборке улицы не вывозится, а просто сдвигается на расчищенную придомовую территорию. Кто дал им право захламлять лично мною расчищенную территорию? Почему начальство не проверяет работу своих трактористов? Не было жалоб? Так будут. Сегодня первая. А сегодня, 24.12.19г. дорожно- уборочная служба дошла до беспредельного хамства: снег не только сдвинули на мою расчищенную территорию, а с помощью техники весь снег перебросили почти ко мне под ворота. Вот разве так можно? Что я, одинокая пожилая женщина, должна делать в этом случае? Куда убирать этот снег- опять на дорогу? Обидно до слез, а им даже не стыдно. Я, всю жизнь платившая налоги, вправе ожидать от государства и тех же коммунальных служб хоть какой-то помощи, но я прошу всего лишь Захарова В.Н. и его сотоварищей не гадить под моими воротами. Я, всю жизнь платившая налоги, вправе ожидать от государства и тех же коммунальных служб.