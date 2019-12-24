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ФСБ задержала крымчанина за госизмену

17:50 24.12.2019 Фото: pixabay.com
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Сейчас задержанного отправили в Москву для проведения следственных действий.

ФСБ задержала крымчанина за госизмену
Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина России Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина был арестован в Крыму, а затем этапирован для следственных действий в Москву.

29 ноября ФСБ сообщила о задержании в Севастополе подозреваемой в госизмене гражданки России. По данным спецслужб, женщину завербовали украинские спецслужбы. Она работала гражданским специалистом на Черноморском флоте. Предполагаемая шпионка копировала проходящие через ее делопроизводство документы и накладные, а затем передавала их иностранной разведке.

Источник: lenta.ru

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