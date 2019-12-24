Популизмом назвал ажиотаж вокруг выходного дня 31 декабря в Бердске Андрей Травников

Глава региона: «Наверное, нужно открыть глаза всем жителям: ни губернатор, ни даже мэр Бердска не может объявить 31 декабря выходным днем для всех жителей». а родители ломают голову — куда вести детей в свой последний рабочий день в 2019 году?

Новый год не за горами

24 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции назвал ажиотаж вокруг 31 декабря популизмом. Напомним, мэр Бердка оюбъявил на совещании в горадминистрации 23 декабря, что готовит постановление и переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря для сотрудников муниципальной службы и городской администрации. Однако чуть позже выяснилось — постановление коснется только работников детсадов Бердска.

— Я наблюдаю за всей этой волной популизма, которая прокатилась по всей стране в связи с 31 декабря. Наверное, нужно открыть глаза всем жителям, в том числе и Новосибирской области: ни губернатор, ни даже мэр Бердска не может объявить 31 декабря выходным днем для всех жителей. Он может объявить выходной для своих коллег-чиновников,— сказал губернатор 24 декабря.

Глава Новосибирской области добавил, что вопрос о выходных днях находится в полномочиях Госдумы и правительства России.

— Единственное, что я могу сделать,— обратиться к своим коллегам-руководителям муниципального и областного уровней, у кого есть возможность сделать этот день или коротким, или выходным для сотрудников. Что касается моих коллег, у нас нет такой возможности. Я постараюсь женщин отпустить 31 декабря пораньше, но полностью сделать выходным нет возможности, — резюмировал Травников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники администрации Бердска выйдут на работу 31 декабря. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили сегодня в администрации Бердска:

— Мэрия Бердска будет работать 31 декабря.

Начальник отдела общественных связей городской администрации Анна Чекмазова сообщила, что решение коснется только работников дошкольных учреждений Бердска:

-Сотрудники детских садов будут работать 28 декабря, а 31 декабря у них будет выходной. Все остальные муниципальные учреждения, в том числе администрация города, работает в обычном режиме.

Также, напомним, дал добро на выходной день 31 декабря президент России Путин. Но при этом отметил, что решить это нужно в спокойном, рабочем режиме. Владимир Владимирович только приветствует такое решение.

От редакции:

Многие читатели «Курьер. Среда. Бердск» недоумевают — как работать 31 декабря, когда у детей будет выходной в детсаду. Многие сходятся во мнении, что своих детей, на время работы 31 декабря, нужно привести в администрацию Бердска. Ведь не у каждой семьи есть бабушки и дедушки, которые готовы отложить свои дела и посидеть с внуками в праздничный день.

Кроме того, в Бердске живут семьи, в которых нет отца. Кроме того, многие родители приняли решение оставить малышей дома в свой законный выходной — 28 декабря. В этот день детсадовские группы будут состоять из нескольких ребятишек. Очевидно, работающим мамам Бердска придется прийти на работу 31 декабря с детьми. Или оставить их на попечение сотрудникам мэрии Бердска?