Стоят в пробках из-за буксующих фур автомобилисты Бердска

Снегопад спровоцировал серьезные заторы

Автомобилисты попали в серьезные заторы на Бердском шоссе. Всему виной снегопад, который зарядил в городе с самого утра. Осложняют движение и фуры, которые буксуют на полосах и мешают проезду легковых автомобилей. На момент написания новости затруднено движение со стороны Академгородка в сторону Бердска, а также со стороны Бердска в Новосибирск. По данным сервиса Яндекс. Пробки, уровень загруженности дорог составляет 9 баллов из 10.

В ГИБДД просят водителей быть внимательными, вежливыми, соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал.