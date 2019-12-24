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Стоят в пробках из-за буксующих фур автомобилисты Бердска

17:08 24.12.2019 Фото: Фрагмент справочника "Яндекс. Карты".
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Снегопад спровоцировал серьезные заторы на Бердском шоссе, уровень пробок достиг 9 баллов.

Стоят в пробках из за буксующих фур автомобилисты Бердска
Снегопад спровоцировал серьезные заторы

Автомобилисты попали в серьезные заторы на Бердском шоссе. Всему виной снегопад, который зарядил в городе с самого утра. Осложняют движение и фуры, которые буксуют на полосах и мешают проезду легковых автомобилей. На момент написания новости затруднено движение со стороны Академгородка в сторону Бердска, а также со стороны Бердска в Новосибирск. По данным сервиса Яндекс. Пробки, уровень загруженности дорог составляет 9 баллов из 10.

В ГИБДД просят водителей быть внимательными, вежливыми, соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

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