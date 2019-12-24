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«Сволочью и антисемитской свиньей» назвал Путин посла Польши в Германии

21:02 24.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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Так он прокомментировал дневниковую запись польского посла в Германии 30-х годов: Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве».

Сволочью и антисемитской свиньей назвал Путин посла Польши в Германии
Путин признался, что когда знакомился с архивными документами той эпохи, доставшимися как трофей из европейских стран после Второй мировой войны, он был поражен способом решения «еврейского вопроса» в Польше

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Такое мнение он высказал на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

«Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя, — сказал Путин, прокомментировав дневниковую запись польского посла в Германии 30-х годов. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве».

Путин признался, что когда знакомился с архивными документами той эпохи, доставшимися как трофей из европейских стран после Второй мировой войны, он был поражен способом решения «еврейского вопроса» в Польше. «Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос», — сказал президент. По его словам, Гитлер сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии о своей идее выслать евреев в Африку, в колонии.

«Вы представляете, 1938 год — выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!» — подчеркнул Путин. Он также указал на то, что посол Польши написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: «Когда я его услышал… я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве».
Президент заметил, что такой ответ был явно сделан в расчете на поощрение. «Так бы просто не стал писать», — подчеркнул Путин. При этом он подчеркнул, что у России достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому «испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом».

Глава государства отметил, что именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям или воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма. «Это их последователи. В этом смысле, к сожалению, мало чего изменилось, и мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших Вооруженных сил», — подытожил Путин.

Источник: ТАСС

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От редакции

Вы изучаете историю?

фыва, 24 декабря 2019 21:09
Популист он и есть популист! СЕйчас разыгрывает из себя ненавистника антисемитов. Главное, чтобы вы с ним согласились. Тогда психологически вам будет трудно отторгнуть дальнейшие негативные действия этого человека. А вот номер не пройдет, тов.Путин!!
Новый мэр, 24 декабря 2019 21:26
Да с таким президентом нам долго еще придётся отмываться от его "уроков истории", видимо на отрывном календарики прочитает, что было в такой то день и давай всей стране лекции читать.

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