24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Мусорную концессию разморозят в Новосибирской области

21:10 24.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Концессию заморозили в 2018 году из-за критики депутатов заксобрания. Как заявил губернатор Травников, за это время не нашли других вариантов. Два мусороперерабатывающих завода построят в регионе.

Мусорную концессию разморозят в Новосибирской области
Два мусорных завода построят в регионе

Реализация проекта строительства в Новосибирской области двух мусороперерабатывающих заводов будет возобновлена на основе предложений депутатов заксобрания региона, сообщил журналистам во вторник губернатор Андрей Травников, пишет ТАСС.

В 2018 году Законодательное собрание Новосибирской области подвергло критике проект строительства заводов на основе концессии. Депутаты отмечали, что проект предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на мусороперерабатывающие комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Депутаты также высказались за сокращение сроков концессии с 49 до 25 лет, снижение стоимости приобретаемого оборудования с 6 до 3,5-4 млрд рублей. Экологи и общественники в свою очередь усомнились в экологической безопасности проекта.

«Мы не нашли вариантов, поэтому согласились на разморозку…, должно быть прописано намерение сторон на основе тех предложений, которые были выданы рабочей группой законодательного собрания в 2018 году», — сказал Травников.

История вопроса
18 декабря генеральный директор Группы «ВИС» Кирилл Гапеев сообщил журналистам, что группа достигла договоренностей с властями Новосибирской области о возобновлении реализации проекта строительства двух мусороперерабатывающих заводов, которые планировалось создавать на условиях концессии с компанией «Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС»). Компания ожидает разморозки концессии в январе 2020 года. В настоящее время ведутся поиски площадки, взамен отвергнутой ранее по экологическим соображениям возле села Раздольное.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Станет дышать легче?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ваня Крапивин защищал маму: убийца бил его гантелью по голове. Мальчика не спасли
21:34 24-12-2019
Ваня Крапивин защищал маму: убийца бил его гантелью по голове. Мальчика не спасли
Вместо служебных авто чиновников пересадят на такси
21:28 24-12-2019
Вместо служебных авто чиновников пересадят на такси
Самые ужасные подарки на новый 2020 год: не дарите крысу и сувениры
21:21 24-12-2019
Самые ужасные подарки на новый 2020 год: не дарите крысу и сувениры
БердскПока не сдан: Но уже отмечают новоселье дольщики долгостроя с художественными мастерскими по ул. К. Маркса в Бердске
21:12 24-12-2019
Пока не сдан: Но уже отмечают новоселье дольщики долгостроя с художественными мастерскими по ул. К. Маркса в Бердске
Мусорную концессию разморозят в Новосибирской области
21:10 24-12-2019
Мусорную концессию разморозят в Новосибирской области
"Сволочью и антисемитской свиньей" назвал Путин посла Польши в Германии 2
21:02 24-12-2019
Крик с ул.Нахимова от одинокой пожилой бердчанки: я прошу всего лишь Захарова В.Н. и его сотоварищей "не гадить" под моими воротами 1
20:31 24-12-2019
Крик с ул.Нахимова от одинокой пожилой бердчанки: я прошу всего лишь Захарова В.Н. и его сотоварищей
БердскПохудел на 43 кг за полтора года Павел Синицын из Бердска 10
19:00 24-12-2019
Похудел на 43 кг за полтора года Павел Синицын из Бердска
Крупный штраф грозит Славе Степанову за фотографии катка-фаллоса 2
18:15 24-12-2019
Крупный штраф грозит Славе Степанову за фотографии катка-фаллоса
Бердск"Ни один эпизод не доказан": Обсуждает обжалование приговора за хищения из бюджета адвокат и экс-чиновница Анна Захарова из Бердска 1
18:00 24-12-2019