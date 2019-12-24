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Самые ужасные подарки на новый 2020 год: не дарите крысу и сувениры

21:21 24.12.2019 Фото: www.pexels.com
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В антирейтинг подарков вошли: мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%)».

Самые ужасные подарки на новый 2020 год: не дарите крысу и сувениры
Внимание на их пожелания, 18% идут в магазин со списком, который им составляют заранее, 15% дарят, что попадется на глаза

Сувениры и символы года возглавили антирейтинг новогодних подарков для россиян, среди электроники самым нежелательным подарком оказалась электробритва, а 9% россиян признались, что передаривают полученные подарки. Это следует из итогов исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«В ходе исследования опрошенные составили рейтинг антиподарков, которые им не хотелось бы получить на Новый год: Сувениры, символы года (57%), мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%)», — говорится в опросе.
Исследователи также составили рейтинг антиподарков среди гаджетов и электроники, его возглавила электрическая бритва, ее не хотели бы получить 48%. Еще 41% не хотят получить игровую консоль, 38% — музыкальную колонку, 37% — электронную книгу, 36% — навигатор, 31% — экшн-камеру, 29% — видеокамеру, 28% — робота-пылесос, по 27% — наушники и фотоаппарат.

Кроме того, исследование показало, что более половины — 53% — респондентов продумывают подарки для близких, обращая внимание на их пожелания, 18% идут в магазин со списком, который им составляют заранее, 15% дарят, что попадется на глаза.
Также большинство опрошенных никогда не брали кредит на новогодние подарки — таких оказалось 81%.
По мнению 70% респондентов, презент обязательно должен пригодиться, быть полезным. Однако 11% считают, что подарок должен просто удивить, еще 9% придерживаются позиции, что главное внимание. Большинство респондентов — 71% — признались, что им дарят бесполезные подарки, «еще 9% добавили, что всегда избавляются от них, передаривая кому-нибудь».
Опрос проводился с 13 по 18 декабря среди почти 5,2 тысячи российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.

Источник: РИА Новости

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