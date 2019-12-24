Ваня Крапивин защищал маму: убийца бил его гантелью по голове. Мальчика не спасли

Самоотверженный поступок Вани Крапивина навсегда останется олицетворением истинных человеческих ценностей, а его мужество будет напоминанием сверстникам о настоящем подвиге и любви к матери

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Романа Пронина. Он признан виновным в совершении убийства Ивана Крапивина и покушении на убийство его матери (п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщает СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 1 мая 2017 года в городе Северодвинске Архангельской области в ходе возникшего конфликта на бытовой почве Роман Пронин совершил нападение с ножом на местную жительницу Наталью Крапивину. Сын потерпевшей Иван Крапивин, которому на тот момент было 15 лет, решительно вступился за маму, однако нападавший нанес ему несколько тяжелых ударов по голове металлической гантелью.

Потерпевший был госпитализирован и прооперирован в городской больнице Северодвинска. В дальнейшем он проходил лечение и в других медицинских учреждениях, однако полученные им травмы были очень тяжелыми. По инициативе Следственного комитета РФ были проведены консультации о состоянии здоровья и методах лечения подростка ведущими специалистами Минздрава России. Ребенок был переведен на дальнейшее лечение в ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы, где находился под наблюдением врачей и лично Леонида Рошаля. Лучшие медики приложили все возможные усилия для его спасения, однако в декабре 2018 года несовершеннолетний все же скончался.

На тот момент Пронин уже был осужден по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за покушение на убийство двух лиц, и отбывал по приговору суда длительный срок лишения свободы. Следствием была назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, установившая причинно-следственную связь между действиями Пронина и смертью Ивана Крапивина. Ее результаты послужили основанием для отмены приговора Пронину и возобновления расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. В рамках расследования ему было предъявлено новое обвинение в совершении более тяжких преступлений – убийства и покушения на убийство. Необходимо отметить, что Роман Пронин, не признав вину в ходе следствия, выдвигал в свою защиту версии о причастности к преступлению других лиц. Однако все они были проверены и опровергнуты следователем. Также в отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила его вменяемость.

Приговором суда Пронину назначено наказание в виде 20,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1,8 млн. рублей

Самоотверженный поступок Вани Крапивина навсегда останется олицетворением истинных человеческих ценностей, а его мужество будет напоминанием сверстникам о настоящем подвиге и любви к матери. Указом Президента России за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Иван Крапивин посмертно награжден орденом Мужества.