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Раздавать бесплатно квартиры многодетным предложили в России

23:45 24.12.2019 Фото: pxhere.com
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По ее словам, Председателя Совфеда Валентины Матвиенко, надо сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что с жильем им точно помогут, потому что это ключевая вещь для любой семьи.

Раздавать бесплатно квартиры многодетным предложили в России

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.

«Что касается жилья для многодетных семей… Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ. «Когда я была губернатором [Санкт-Петербурга], многодетная семья вставала в очередь и через год получала квартиру бесплатно от города. Когда я уезжала, не было ни одной многодетной семьи в Санкт-Петербурге, которая стояла бы в очереди на получение жилья, это очень важная мера», — добавила спикер Совфеда.

Она отметила, что предоставление квартиры будет хорошей мотивацией для многодетной семьи. «Шаги в этом направлении делаются, — отметила Матвиенко. — Принято уже решение и закон соответствующий, что семьи при рождении третьего и более детей получают компенсацию части ипотеки, если она была взята, [в сумме] 450 тыс. рублей».

При этом спикер подчеркнула, что в регионах еще остаются проблемы поддержки многодетных семей. По ее словам, надо сделать так, чтобы такие семьи понимали, что с жильем им точно помогут, потому что это ключевая вещь для любой семьи.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента. Она предусматривает приобретение квартир только в строящихся домах.

По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы. По данным Банка России, за февраль-декабрь 2018 года было выдано или рефинансировано 4,5 тыс. ипотечных кредитов в рамках программы. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить ставку 6% по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей.

Источник: ТАСС

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Будут всем многодетным выдавать квартиры?

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