Специальная жидкая диета для дабетиков

Имеются доказательства того, что диабет второго типа вызывается избыточным количеством жира из печени, который попадает в поджелудочную железу

Тысячи пациентов с диабетом второго типа будут во время эксперимента помещены на радикальную жидкую диету. Исследование продемонстрировало, что с её помощью можно добиться устойчивой ремиссии метаболического расстройства.

Радикально новая жидкая диета станет доступной для пациентов британских медицинских учреждений, так как с её помощью можно добиться ремиссии болезни. 5 000 человек с ожирением ограничат своё питание до 800 калорий в день, причём их рацион будет состоять из супов и коктейлей. Данная программа начнется в апреле. Эксперименты показали, что 90% пациентов, которые придерживались ограничивающей диеты на протяжении 12 месяцев, добились ремиссии диабета второго типа. Исследование осуществлялось учеными из Университета Ньюкасла.

Если дальнейшее наблюдения окажутся такими же успешными, то эта диета может стать методом эффективной борьбы с расстройством, которое только системе здравоохранения Англии и Уэльса обходится в 14 млрд фунтов в год. Имеются доказательства того, что диабет второго типа вызывается избыточным количеством жира из печени, который попадает в поджелудочную железу. Технически жир может безопасно хранится под кожей, но если он проникает в печень, то достигает и других частей тела, включая поджелудочную железу. А это закупоривает её и выключает гены, напрямую определяющие то, как производится инсулин.

Диабет второго типа возникает в тот момент, когда поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина для нормальной работы, либо клетки организма не реагируют на инсулин. В результате, сахар остаётся в кровотоке и не используются в качестве топлива для получения энергии. Среди основных симптомов диабета усталость, постоянное ощущение жажды и частые мочеиспускания, а если болезнь не лечить, то она доберется до нервов, зрения и сердца.

Источник: Медикфорум