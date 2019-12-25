Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска

Независимо от погодных условий уборка городских дорог зимой должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и автомобилей, говорится в правилах благоустройства Бердска. Между тем бердчане, особенно проживающие в частном секторе, нередко жалуются, что их улицы чистят крайне редко. УЖКХ парирует — не хватает техники.
Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок, остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта должна производиться регулярно с момента установления снежного покрова.
Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов — не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.
Уборка остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки.
Снег с остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение одних суток с момента окончания ежесуточной уборки.
При уборке проезжей части городских дорог механизированным способом (комплексами уборочной техники) и при образовании снежных валов валы необходимо раздвигать (с очисткой снега ручным методом) в местах пешеходных переходов, перед местами для стоянки (парковки) транспортных средств, остановками и остановочными платформами городского наземного транспорта, проездами.
Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 — 2,5 метра.
Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки в период снегопада производится с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, а при его продолжительности более 3 часов — не позднее 12 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.
Антигололедные мероприятия (удаление льда, посыпание песком, антигололедными реагентами и другое) производятся по мере образования наледи и льда, но не реже одного раза в сутки.
Снег, сколы наледи и льда сдвигаются на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формируются в кучи и валы и должны вывозиться на снегоотвалы в течение суток с момента окончания ежесуточной уборки.
Вот, кстати, ссылка на документ, на который отсыл в статье:
http://docs.pravo.ru/document/view/55701855/?not_paid_redirect=1
Если не секрет где на сегодня, в Бердске , вообще хоть чем-то посыпают? Гололёд жуткий, особенно на центральных улицах! Просто смертоубийство и день травматолога! Даже подошва ТЭП почти не помогает, потому, что везде ЛЁД и КАТУШКА! Ленина, от спортивной до метелицы, точно ничем не посыпана! Где у вас посыпают дерьмом, хотя бы улицу напишите!!!
Скоро лыжи придется покупать
чего здесь то плачетесь?
Только вот домой с химзавода приехал - нигде проблем не увидел.
Езжу через Спортивную-Маяковского и дальше через Герцена и по ключевой.
Обычная корона переднеприводная - все нормуль
Улично-дорожная сеть – это КОМПЛЕКС объектов транспортной инфраструктуры, являющихся частью территории поселений и городских округов, ограниченной КРАСНЫМИ ЛИНИЯМИ и предназначенной для движения транспортных средств и ПЕШЕХОДОВ.
Улично-дорожная сеть городов и населенных пунктов СОСТОИТ ИЗ
– городских дорог,
– улиц, проспектов, площадей, переулков, проездов набережных,
– транспортных инженерных сооружений (тоннелей, путепроводов, под- и надземных пешеходных переходов), – трамвайных путей,
– тупиковых улиц,
– проездов и подъездов,
– парковок и стоянок.
Речь об этом, а не о снегопаде. То что проезжую часть прочищают неплохо - кто бы спорил. Только это как войти в захламленную и замусоренную комнату и дунуть крепко. В центре станет почище, но не более.
Почему КБУ чистит пешеходные дороги в Бердске под углом 15-30 градусов, чтобы пенсионеры и инвалиды все по убивались? Пример пешеходная дорожка от Герцена 11 до Карла Маркса 56, дорога вдоль детсада №19 Шустрик! Пример №2 пешеходная диагональная дорога от Карла Маркса 58 до Островского 95 с новыми чистками всё кривее! И т.д. и т.п.
если ТСЖ, то вы никому не платите
если УК - то платите за уборку согласно графику утвержденному и больше никто вам не обязан. Хотите еще - платите.
Можете отказаться от услуги УК легко и сами чистить свой двор.
А налоги и прочее - это дороги общего пользования. Они кстати чистятся. Те по которым общественный транспорт даже в воскресенье после снегопада все чищены были.
Так что никаких особых нареканий.
потому что инструкция написана весной - а тема вечная - ред