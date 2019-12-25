Гороскоп-2020: Что ждет знаки Зодиака в год Крысы?

2020 год — год Белой Металлической Крысы. Он подарит всем представителям зодиакального созвездия успех в работе и счастье в семейной жизни. Год обещает быть позитивным, но чтобы добиться желаемого придется приложить усилия.



Год крысы обещает быть позитивным

Овен

Наступающий год обещает быть насыщенным. Звезды советуют в отношениях проявлять романтику. Устраивайте романтические вечера, приглашайте жену на свидания. В середине года возможна командировка или обучение, повышающее квалификацию. В финансовом плане вас ждет стабильность. Вы сможет скопить на крупную покупку. Может быть даже обзаведетесь новой жилплощадью. В плане здоровья уделите внимание питанию. Именно пища может стать причиной плохого самочувствия. Следите, чтобы была пища была сбалансированная и свежая. Научитесь управлять своими эмоциями, тогда бессонница вам не грозит.

Телец

Не будьте слишком доверчивы. В работе уделяйте внимание числам. Год крысы — удачливый период для приумножения финансов. Организуйте денежный поток. Чем больше деньги будут работать, тем больше прибыли они принесут. Ваше материальное благополучие будет зависеть только от вас самих. Если вы научитесь экономить, можете купить машину. Обратите внимание на образ жизни. Возможно обострение внутренних заболеваний, поэтому выполняйте все рекомендации врача.

Близнецы

Круговорот событий и перемен ждет вас в этом году. В отношениях не раздувайте из мухи слона. В работе прибыльное и интересное дело найдет вас само. Вас ожидает новый виток в профессиональной сфере, а деньги будут сами идти к вам в руки. Самочувствие будет зависеть от того, насколько вы правильно умеет отдыхать. Ходите на массаж. Позволяйте себе СПА-процедуры.

Рак

Год подходит для устройства домашнего очага. Переклеить обои. Купить новую мебель. Застеклить лоджию. Дети порадуют вас успехами. Одиноким Ракам звезды сулят новые знакомства, которые, впрочем, будут непродолжительны. Не торопитесь расставаться с деньгами, несколько раз проверьте перспективность сделки. Не увлекайтесь крепкими напитками. Контролируйте количество выпитого чая и кофе. Проводите отдых на природе.

Лев

2020 год — время расцвета вашего обаяния. С его помощью в свернете горы. Денег будет достаточно. Год обещает быть стабильным и спокойным. Но не торопитесь тратить заработанные деньги. Немножко отложите про запас. Осенью у вас есть шанс воплотить идею, которая принесет хорошую прибыль. Не зацикливайтесь на проблемах. Не занимайтесь самоедством, лучше займитесь йогой. Асаны помогут обрести гармонию.

Дева

Счастливчики и любимчики в 2020 году. Этот год дает прекрасные возможности исполнить свои давние мечты. Ведь удача на вашей стороне. В семейных отношениях откроется второе дыхание. А вот в карьере возможны сложности. Не доверяйте коллегам, не делитесь своими планами. Не рискуйте денежными вложениями. Оформляйте кредит, только если уверены на 100%, что сможете его выполнить.

Весы

Главная цель этого года — научиться управлять своими эмоциями. В год крысы вас ждет гармония в семье. Во второй половинке вы будете ощущать поддержку и понимание. На работе придется осваивать новые горизонты, которые потребуют дополнительных усилий. С точки зрения финансов — удачное время для вкладов и кредитов. Чтобы не заболеть, вам необходимо увеличить процент радости. Общайтесь с близкими, гуляйте и проводите время за любимым хобби.

Скорпион

Год обещает быть спокойным и размеренным. В отношении с близкими придется идти на компромисс. В личных отношениях не давите, проявляйте тактичность. В работе откроются новые перспективы. Звезды благоволят к вам, и вам по плечу любая задача. Этот год больше связан с расходами, чем доходами. Предприниматели-скорпионы найдут новые рынки сбыта. Вам потребуются новые силы. Поэтому позаботьтесь о здоровье.

Стрелец

Спокойствие и только спокойствие — и тогда вы достигнете всего того, что пожелаете. Велика вероятность, что именно в этом году одинокие Стрельцы обретут свою вторую половинку. Звезды сулят удачу в делах. Возможно у вас появится покровитель. Выходные проводите не лежа на диване, а активно. Летом — велосипед, зимой — лыжи.

Козерог

Будьте готовы к сложностям. Семейная жизнь может показаться временами скучной. Гороскоп обещает вам признание на работе. Возможно, именно сейчас начальство заметит ваше старание и увеличит зарплату. Летом возможны траты на ремонт или путешествия. Не забывайте о внешнем виде. Помните, ухоженность — одна из визитных карточек.

Водолей

Для вас этот год обещает быть активным в общественном аспекте. Вероятны частые командировки, которые подарят вам новые и перспективные знакомства. В этом году большой шанс встретить вторую половинку. Во второй половине года вас ожидает финансовый подъем. Чтобы не выгореть эмоционально, правильно питайтесь и двигайтесь.

Рыбы

В отношениях не замалчивайте проблемы. Выведете партнера на разговор. Год крысы — хороший период для смены работы. Во второй половине года возможно увеличение доходов. Крупные вложения обещают хорошие дивиденты. Не дайте болезням взять над вами верх, не откладывайте на потом, ходите к доктору вовремя. Зима и начало весны — отличное время для отдыха на море.