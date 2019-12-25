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Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

09:50 25.12.2019 Фото: участников акции-2019
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Акцию мы посвящаем Дню защитника Отечества.А номер газеты с проектом выйдет 19 февраля.

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 60 новостей

Дорогие читатели! В 2018 году мы впервые провели фотомарафон «Мой папа». Снимков папа — было много! В 2019 году снимков любимых пап тоже было много! И мы вновь повторяем акцию «Мой папа», посвящая ее Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе  ВКонтакте.

И, конечно, в газете 19 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно будет купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 15 февраля 2020 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон Мой папа запускает Курьер.Среда.Бердск

Парыгин Александр Александрович с дочками Катей и Викой

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