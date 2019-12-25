50 снеговиков слепили для городского фестиваля детсады и школы Бердска

Вручат призы за лучшего снеговика на открытии снежного городка на площадке перед кинотеатром «Орион» в Бердске.
— На городской фестиваль «Снеговичок» поступило более 50 заявок, спасибо детским садам и школам за то, что откликнулись. Итоги подведем на открытии снежного городка на площадке «Праздничной» 29 декабря.
Снежный городок рядом с бердской мэрией, напомним, откроется 29 декабря в 17.00.
«Курьер. Среда. Бердск» с удовольствием разместит фото снеговиков на своих площадках. Если ваш снеговик уже готов, присылайте его снимки на bkurer@mail.ru или на WhatsApp по тел.: 8-953-878-90-10.