25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

50 снеговиков слепили для городского фестиваля детсады и школы Бердска

08:30 25.12.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
0

Жюри оценит снежные фигуры в разных номинациях. Победители получат подарки.

50 снеговиков слепили для городского фестиваля детсады и школы Бердска
Снеговик появился в снежном городке рядом с кинотеатром «Орион»

Вручат призы за лучшего снеговика на открытии снежного городка на площадке перед кинотеатром «Орион» в Бердске.

— На городской фестиваль «Снеговичок» поступило более 50 заявок, спасибо детским садам и школам за то, что откликнулись. Итоги подведем на открытии снежного городка на площадке «Праздничной» 29 декабря.

Снежный городок рядом с бердской мэрией, напомним, откроется 29 декабря в 17.00.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», впервые в городе объявлен общегородской конкурс на лучшего Снеговика. Отдел культуры предложил его слепить каждой организации и предприятию. Самые оригинальные работы оценит жюри и вручит призы.

«Курьер. Среда. Бердск» с удовольствием разместит фото снеговиков на своих площадках. Если ваш снеговик уже готов, присылайте его снимки на bkurer@mail.ru или на WhatsApp по тел.: 8-953-878-90-10.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы лепили снеговиков этой зимой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Меховое ателье "Людмила" перешьет вам старую шубу
08:35 25-12-2019
Меховое ателье
Бердск50 снеговиков слепили для городского фестиваля детсады и школы Бердска
08:30 25-12-2019
50 снеговиков слепили для городского фестиваля детсады и школы Бердска
Раздавать бесплатно квартиры многодетным предложили в России 1
23:45 24-12-2019
Раздавать бесплатно квартиры многодетным предложили в России
Сколько часов сна нужно для каждого возраста
23:39 24-12-2019
Сколько часов сна нужно для каждого возраста
Специальная жидкая диета для дабетиков
23:24 24-12-2019
Специальная жидкая диета для дабетиков
Ваня Крапивин защищал маму: убийца бил его гантелью по голове. Мальчика не спасли
21:34 24-12-2019
Ваня Крапивин защищал маму: убийца бил его гантелью по голове. Мальчика не спасли
Вместо служебных авто чиновников пересадят на такси 1
21:28 24-12-2019
Вместо служебных авто чиновников пересадят на такси
Самые ужасные подарки на новый 2020 год: не дарите крысу и сувениры
21:21 24-12-2019
Самые ужасные подарки на новый 2020 год: не дарите крысу и сувениры
БердскПока не сдан: Но уже отмечают новоселье дольщики долгостроя с художественными мастерскими по ул. К. Маркса в Бердске 1
21:12 24-12-2019
Пока не сдан: Но уже отмечают новоселье дольщики долгостроя с художественными мастерскими по ул. К. Маркса в Бердске
Мусорную концессию разморозят в Новосибирской области
21:10 24-12-2019
Мусорную концессию разморозят в Новосибирской области