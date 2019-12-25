Певец и футболист Сергей Скурыхин из Бердска: Поклонники квартиры и машины не дарили

Сергей Скурыхин солирует в эстрадном оркестре Новосибирской филармонии и играет в футбол

Ни одно масштабное праздничное мероприятие Бердска не обходится без выступлений Сергея Скурыхина. На каждом его концерте аншлаг. Коренной бердчанин, 14 лет солирует в эстрадном оркестре Новосибирской филармонии и живет в столице Сибири, но несколько раз в неделю приезжает в свой родной город, чтобы навестить маму и поиграть в футбол. По дороге на тренировку Сергей заехал в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» и рассказал, что нужно для того, чтобы стать известным певцом.

Учиться пению Сергей начал в 5 лет. Он занимался у Леонида Долгова, потом у Ирины Николаевой. Лилия Жданова готовила юношу в музыкальный колледж.

Мама певца хранит записочки от поклонниц

За плечами 34-летнего певца участие в известных проектах «Голос», «Фактор-А», где он выступал перед мэтрами шоу-бизнеса: Аллой Пугачевой, Лолитой, Игорем Николаевым.

По мнению ведущего музыкального конкурс «Голоса XXI века» Андрея Билля, на котором бердчанин стал лауреатом первой степени, Сергей Скурыхин — универсальный певец, каких мало. Ему прекрасно удаются нежные лирические песни, под которые женщины утирают слезы и песни, требующие выразительности.

Сибиряк поёт классику и эстраду. Признается — по душе советская эстрада. Кумиры — Муслим Магомаев, Валерий Ободзинский, их произведения он исполняет сейчас. Среди иностранцев уважает Майкла Джексона, Ждоша Гробана, Андреа Бочелли.

— Мне сложно слушать современную попсу, некоторые поют, будто в рот воды набрали, слов не разобрать. Есть на эстраде прекрасные исполнители — Валерий Меладзе, Николай Носков, Сергей Лазарев. Я не поклонник одного направления. Я меломан, могу слушать по настроению ту или иную музыку, — признался герой рубрики «Профессионалы XXI века» Сергей Скурыхин.

Есть легенда, что машина Магомаева была вся в следах помады от поцелуев поклонниц. Сергей приехал на чистеньком авто, но во время гастролей по области маленькие девочки и бабушки подходят за автографом и селфи на память. Мама певца до сих пор хранит записочки, которые кидали поклонницы в почтовый ящик.

— Я никогда не собирал возле себя фанатов. Они набираются со временем, когда ты становишься мега-популярным, когда тебя постоянно показывают по телевизору. У тебя свой фан-клуб. У меня есть люди, которые меня слушают. Мне этого достаточно. Мне частенько дарят цветы. Я люблю цветы. Если их много это прекрасно. Поклонники дарят конфеты, открытки, игрушки. Приятно. Квартиры, машины не дарили, к сожалению, — смеясь признался певец.

Работа певца — это не только репетиции, гастроли, крики «браво», но и строгие ограничения в еде. Газировку не пить, жареное не есть. Сергей любит мясо, прекрасно готовит шашлык и бутерброды с красной икрой по праздникам. Перед выступлением старается соблюдать голосовой покой.

На пенсию в 40 лет не собирается

Сергей — перфекционист, чтобы быть востребованным артист должен всегда выглядеть с иголочки. Для поддержания формы артист три раза в неделю играет в футбол, выступает за бердскую команду «Правозащита» и за Новосибирскую филармонию, три раза в неделю посещает тренажерный зал.

— Внешний вид имеет большое значение. Когда на тебе хорошо сидит костюм, ты комфортно себя чувствуешь на сцене, — убежден наш герой.

Секрет успеха бердчанин видит в постоянном стремлении реализовывать свои планы на деле.

— Чтобы хорошо петь, одного таланта мало. Нужно всё время учиться. И понимать, для чего тебе нужно заниматься искусством и нести его в массы. Важно иметь огромное желание и готовность к поражениям. Но нужно идти вперед. Я кайфую от того, что делаю. Глядя на зрителей, особенно в телевизионной версии повтора концерта, которые во время исполнения лирической песни плачут, у меня мурашки по коже. Это самое главное подтверждение того, что мое творчество востребовано,- уверен тенор.

Сергею 34 года, вокалисты уходят на пенсию после выслуги 20 лет, но он планирует петь до 90 лет. Бердчанин изучает итальянский язык, в планах — посетить родину спагетти и спеть в амфитеатре, где поют звезды первой величины.

Скурыхин очень артистичен. Его однажды утвердили на роль в мюзикле «Робин Гуд», но совмещать с работой не получилось и он отказался.

— Я бы хотел сыграть героя английских народных баллад. Благородного, справедливого. Меня он привлекает тем, что он помогает нуждающимся и виртуозно наказывает злодеев. В канун Нового года я желаю, исполнения всех желаний и мечт. Чтобы близкие и родные были рядом. Добра, счастья, любви.

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Автор видео Елена Белоусова