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Авиакомпания отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин

10:15 25.12.2019 Фото: Depositphotos
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На обращение «леди и джентльмены» пожаловался трансгендер в «Твиттере».

Авиакомпания отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин
Авиакомпания отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин

Британская авиакомпания easyJet отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин во время приветствия или обращения на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Для того чтобы не задеть чувства представителей меньшинств, вместо фразы «леди и джентльмены» экипаж самолетов будет произносить: «приветствуем всех». Такое решение возникло после жалобы одного из клиентов лоукостера, трансгендерного университетского преподавателя Доктора Энди Фугард (Dr Andi Fugard).

«Уважаемый @easyjet, вы что, участвуете в каком-то конкурсе, где нужно показать, как вы поддерживаете гендерную бинарную систему? «Дамы и господа, мальчики и девочки». Духи снова строго разделяются на «мужские и женские»», — высказался Фугард в Twitter.

Сотрудники авиакомпании выразили свое сожаление в ответ на сообщение клиента и пообещали разобраться с проблемой. В результате персонал получил новые инструкции, предлагающие больше не использовать фразу «леди и джентльмены» во время рейсов.

В феврале американские авиакомпании пообещали предоставить пассажирам, не признающим себя ни мужчинами, ни женщинами, возможность не выбирать один из этих двух вариантов при бронировании авиабилетов. Так, American, Delta, United, Southwest, Alaska and JetBlue изменили процесс оформления билетов, и в графе «пол» путешественники смогут выбрать «не определен» или «не указан».

Источник: lenta.ru

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От редакции

Правильно ли поступила авиакомпания?

Аноним, 25 декабря 2019 10:31
меня вот мучает один вопрос:
почему права меньшинств более важны чем права большинства?
Вот есть ведь в этом нарушение принципов демократии - не?
evro, 25 декабря 2019 10:44
Представляю приветствие : "Леди энд джентельмены, дамы и господа, мальчики и девочки, трансгендеры и пр."))))))))) Если б мне кто сказал году так в 1978,что я буду комментировать ТАКИЕ новости, я бы пальцем у виска повертела. Ан нет, докатились все-таки. Кстати, на счет парфюма тут зря предрались, сейчас очень много ароматов унисэкс, пожалуйста, пользуйтесь.

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