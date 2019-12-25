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План по электронным больничным выполнили сотрудники АТП и КБУ Бердска

09:15 25.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В других организациях показатели низкие — необходимо, чтобы электронных и бумажных листков нетрудоспособности было хотя бы 50 на 50.

План по электронным больничным выполнили сотрудники АТП и КБУ Бердска
Пациент может выписать больничный лист как в электронной форме, так и на бумажном носителе

Оформлять электронный листок нетрудоспособности соглашаются не все пациенты горбольницы Бердска. Как и обычным сотрудникам, некоторым работодателям удобнее работать по старинке — с бумажными носителями.

-Доведен показатель деятельности о выдаче электронных листков нетрудоспособности на территории региона в размере 50%. Я бы хотела назвать муниципальные учреждения, которые достигли этого показателя, а всех остальных руководителей я прошу применить свой управленческий талант убеждения, переговорить с сотрудниками, убеждать их приносить электронные листки. На сегодняшний день показатель выполнен школой №13, 10, 9, детсадами №24, 28, 27, 12, 7, 1, БАТП, МУП КБУ, КЦСОН, отделом культуры, ЛДС. Все остальные муниципальные учреждения, пожалуйста, подтянитесь, у вас очень низкий показатель, — сообщила на совещании чиновников 23 декабря руководитель бердского филиала регионального фонда социального страхования Елена Ягелло.

Среди государственных учреждений лидируют детский оздоровительный лагерь «Красная горка», горбольница (выполнение плана на 76%) и филиал №11 ФСС — выполнили план на 93%, отметила Ягелло.

С 1 июля 2017 года по желанию застрахованного лица и с его письменного согласия может быть сформирован электронный листок нетрудоспособности. Электронные листки нетрудоспособности признаются равнозначными листам нетрудоспособности на бумажном носителе.

Электронный листок нетрудоспособности позволяет создать «прозрачную» систему обязательного социального страхования, полностью исключает представление застрахованными лицами поддельных листков нетрудоспособности. У работодателей нет необходимости обеспечивать сохранность бумажных листков нетрудоспособности – вся информация с момента «открытия» электронного листка нетрудоспособности хранится в системе Фонда социального страхования (ФСС) и может запрашиваться страхователем неоднократно, а при проведении ФСС проверок страхователей представлять электронные листки нетрудоспособности сотрудникам Фонда не потребуется.

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