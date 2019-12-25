Два автомобиля «Скорой помощи» получат больницы Бердска

Тридцать четыре новых автомобиля скорой помощи отправили в больницы Новосибирской области

Ключи от двух реанимобилей и тридцати двух автомобилей экстренной медицинской помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь», «ГАЗель NEXT» и «УАЗ Патриот» от имени Губернатора Андрея Травникова вручил 24 декабря медикам из районов области министр здравоохранения Константин Хальзов. Он приветствовал участников торжественной церемонии и подчеркнул, что в этом году в больницы нашего региона поступило беспрецедентное количество новых «скорых».​​​​​​​

Глава региона Андрей Травников, комментируя итоги развития сферы здравоохранения в этом году, отметил: «Год мы завершаем очень продуктивно: каждую неделю в нашей области начинают работать новые или отремонтированные медицинские учреждения, в больницы поступает новая техника. Начало работать долгожданное первое региональное отделение магнитно-резонансной томографии в детской больнице скорой медицинской помощи, всего четыре дня назад открылись три новых ФАПа – в Северном, Краснозёрском и Искитимском районах, мы продолжаем обновлять автопарк медицинских организаций. Работа идет по всем ключевым направлениям национального проекта «Здравоохранение».

Сегодня новые машины отправятся в больницы городов и районов Новосибирской области — это Бердск (2 автомобиля), Кольцово, Искитимский район (2 автомобиля), Барабинский, Карасукский, Куйбышевский, Краснозёрский, Новосибирский, Венгеровский, Купинский, Чановский, Мошковский, Татарский, Тогучинский районы, — а также в «Государственную Новосибирскую областную клиническую больницу» и 17 машин — на Станцию скорой медицинской помощи. На покупку этих автомобилей было выделено 107,192 млн рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Эти современные, хорошо укомплектованные автомобили помогут оказывать более оперативную и более качественную медицинскую помощь жителям районов Новосибирской области. Всего в этом году в медицинские организации нашего региона поступило 42 машины скорой медицинской помощи. Восемь — в рамках областной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы».

Кроме этого парк центральных районных больниц нашего региона пополнили 28 санитарных машин, 13 из которых были приобретены в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Санитарные автомобили предназначены для организации выездных форм работы: обслуживание в сельской местности комплексных участков, патронаж малобильных пациентов, организация стационаров на дому.

Закупка автомобилей скорой помощи – это только одно из направлений работы по повышению доступности медицинской помощи в регионе. Глава региона напомнил, что Новосибирская область принимает участие во всех федеральных направлениях национального проекта «Здравоохранение»: разработано семь региональных проектов, в том числе «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Программа развития детского здравоохранения Новосибирской области», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В этом году более 300 миллионов рублей было выделено на строительство 30 ФАПов. Еще 15 ФАПов капитально отремонтировали. Часть объектов строится с жильём для фельдшеров – этот вариант особенно востребован в отдалённых сёлах.

Там, где нет возможности строить ФАПы, работают мобильные пункты. Например, в этом году в Колыванском районе начал работать первый в регионе передвижной медицинский комплекс на базе тягача «КамАЗ», а в Куйбышевском, Барабинском, Кыштовском и Северном районах – мобильный ФАП на базе автобуса ПАЗ. Данные мобильные передвижные ФАПы позволят оказывать первичную медико-санитарную помощь в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, где проживает менее 100 человек. В следующем году запланировано приобретение 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов для медицинского обслуживания жителей 179 населённых пунктов Татарского, Усть-Таркского, Чановского, Чистоозёрного, Венгеровского, Кыштовского, Чулымского, Коченёвского и Каргатского районов.

Новосибирская область присоединилась к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории РФ. По состоянию на 20.12.2019 осуществлено 169 вылетов, эвакуировано 250 пациентов (114% от плана).

Среди других важных направлений нацпроекта – борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Для снижения смертности населения ведется активная работа по совершенствованию инфраструктуры, приобретению оборудования, строительству объектов. Так, создается принципиально новое звено онкологической службы региона — центры амбулаторной онкологической помощи. До конца 2019 года в регионе будут работать четыре таких центра. Первые два уже принимают пациентов: на базе Горбольницы №1 и Чкаловской больницы. Практически готовы к открытию ЦАОПы в Ордынской районной больнице и в больнице №11. Центры позволяют максимально быстро поставить диагноз, определить тактику лечения и дать направление в онкодиспансер. До конца 2024 года в регионе появятся 16 центров амбулаторной онкологической помощи.

Источник: nso.ru