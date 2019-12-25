Восемь ножевых: убил собутыльника пьяный житель Оби

Злоумышленника задержали на месте, в ближайшее время ему выберут меру пресечения

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства

Следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 31-летнего мужчины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство).

По данным следствия, 23 декабря 2019 года в утреннее время двое 31 и 40 -летних мужчин распивали алкогольные напитки в доме по ул. Береговой г. Оби Новосибирской области. В ходе употребления спиртных напитков между распивающими возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина схватил со стола нож и нанес не менее восьми ударов собеседнику в область шеи, спины и живота. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия и доставлена к следователю СКР. Следователем по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: Следком