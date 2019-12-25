Бесплатный кинопоказ: 280 спортсменов посмотрели фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» в Бердске

Бердские спортсмены достигли отличных результатов в футболе

Массовый поход в кино случился на прошлой неделе в Бердске. 280 спортсменов, родителей, ветеранов спорта посмотрели фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» в кинотеатре «Орион». Бесплатно.

Начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина поблагодарила бердскую горадминистрацию, кинотеатр «Орион», партию «Едина Россия» за предоставленную возможность бесплатно посмотреть новинку отечественного кинематографа.

— Очень позитивные и теплые эмоции после просмотра, — отметила Ашихмина.

Уйти, чтобы вернуться

Черный паук, Черная пантера и даже Черный осьминог — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чемпионате мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире — единственным вратарем за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.