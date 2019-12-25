Алмазная мозаика для долгих зимних вечеров в магазине «Книжная долина»

В «Книжной долине» вы можете выбрать качественные товары, для творческого время препровождения. Алмазная мозаика — это отличный способ провести свободное время с пользой.

Алмазная мозаика поможет приятно скоротать время, при этом принося пользу и результат

В «Книжной долине» вы можете выбрать качественные товары, для творческого время препровождения. Алмазная мозаика — это отличный способ провести свободное время с пользой. Картины выложенные акриловыми стразами, требуют меньше сил и времени, нежели обычная вышивка, но в то же время результат работы получается блестящий!

Наш адрес ул. Ленина, 85

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Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск