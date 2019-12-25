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Алмазная мозаика для долгих зимних вечеров в магазине «Книжная долина»

09:46 25.12.2019 Фото: Книжная долина
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В «Книжной долине» вы можете выбрать качественные товары, для творческого время препровождения. Алмазная мозаика — это отличный способ провести свободное время  с пользой.

Алмазная мозаика для долгих зимних вечеров в магазине Книжная долина
Алмазная мозаика поможет приятно скоротать время, при этом принося пользу и результат

В «Книжной долине» вы можете выбрать качественные товары, для творческого время препровождения. Алмазная мозаика — это отличный способ провести свободное время  с пользой. Картины выложенные акриловыми стразами, требуют меньше сил и времени, нежели обычная вышивка, но в то же время результат работы получается блестящий!

Наш адрес ул. Ленина, 85
Работаем без выходных и перерывов

с 9:00 до 20:00

 тел.: 5-11-02

Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск

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