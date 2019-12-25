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Закрыть торговый центр «Мельница» хочет прокуратура Новосибирска

09:17 25.12.2019 Фото: pixabay.com
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В торговом центре нашли около 80 нарушений требований пожарной безопасности.

Закрыть торговый центр Мельница хочет прокуратура Новосибирска
В ТЦ нашли 80 нарушений пожарной безопасности

«Прокуратура Железнодорожного района г.Новосибирска в связи с поступившим от гражданина обращением совместно со специалистами ГУ МЧС России по Новосибирской области проверила соблюдение требований противопожарного законодательства в ТВЦ «Мельница» по ул. Фабричная, 31 в г. Новосибирске.»
Проверка вскрыла около 80 нарушений требований противопожарного законодательства. Согласно заключениям ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Новосибирской области автоматическая система пожарной сигнализации, система противодымной вентиляции находятся в неработоспособном состоянии; системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не соответствуют нормативным документам пожарной безопасности.

В этой связи прокуратура направила в Железнодорожный районный суд Новосибирска иск о запрете эксплуатации помещений в ТВЦ «Мельница» до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Исполнение требований прокуратуры взято на контроль.

Источник: Прокуратура НСО

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