Закрыть торговый центр «Мельница» хочет прокуратура Новосибирска

В ТЦ нашли 80 нарушений пожарной безопасности

«Прокуратура Железнодорожного района г.Новосибирска в связи с поступившим от гражданина обращением совместно со специалистами ГУ МЧС России по Новосибирской области проверила соблюдение требований противопожарного законодательства в ТВЦ «Мельница» по ул. Фабричная, 31 в г. Новосибирске.»

Проверка вскрыла около 80 нарушений требований противопожарного законодательства. Согласно заключениям ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Новосибирской области автоматическая система пожарной сигнализации, система противодымной вентиляции находятся в неработоспособном состоянии; системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не соответствуют нормативным документам пожарной безопасности.

В этой связи прокуратура направила в Железнодорожный районный суд Новосибирска иск о запрете эксплуатации помещений в ТВЦ «Мельница» до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Исполнение требований прокуратуры взято на контроль.

Источник: Прокуратура НСО