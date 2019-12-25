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Как свечка: Сгорел двухэтажный дом в Бердске

09:46 25.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В доме никто не проживал, но он не был обесточен. Пожарные устанавливают причину возгорания.

Как свечка: Сгорел двухэтажный дом в Бердске
С начала года в Бердске произошло 322 пожара

В ночь на 25 декабря горел частный дом в Бердске. Сообщение о пожаре на ул. 1-ой Линейной поступило на пульт пожарной части в 00.17.

— По прибытию пожарных горел первый и второй этаж, уже начала гореть крыша дома. Дом получил серьезные повреждения. Общая площадь пожара составила 80 кв. метров. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается, — рассказал «Курьер. Бердск. Среда» 25 декабря начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Анатолий Степоненков.

По словам Николая Степоненкова, дом не эксплуатировался, в нем никто не проживал, но не был обесточен. Владельцы периодически посещали усадьбу.

С начала года в Бердске произошло 322 пожара, на которых погибли восемь человек, восемь получили травмы, 42 спасли пожарные.

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