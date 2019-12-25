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Изменение Конституции для создания единой системы власти допустил Путин

11:15 25.12.2019 Фото: pixabay.com
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Президент считает, что в целом Конституцию менять не нужно, но жизнь меняется и отдельные сферы жизни «можно было бы отрегулировать по-другому».

Изменение Конституции для создания единой системы власти допустил Путин
Путин допустил изменение Конституции для создания единой системы власти

Президент настаивает, что основополагающие элементы Конституции трогать не надо.
Основополагающие элементы российской Конституции менять не нужно, но можно подумать над изменениями, направленными на совершенствование системы взаимодействия между муниципальными и государственными органами власти, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По Конституции я уже высказывался. Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, и Конституцию лучше не менять», — сказал он на встрече с руководством Федерального собрания РФ.

В то же время, продолжил Путин, «какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и ставит какие-то задачи, которые, как мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому». В качестве примера глава государства привел взаимодействие между муниципальными и государственными органами власти.

«У нас должна быть создана единая система публичной власти. Об этом тоже нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований», — пояснил он.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к Путину, выразил мнение, что Основной закон страны должен соответствовать уровню развития общества и «поэтому отдельные и при этом аккуратные изменения возможны». По его словам, «это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Государственной думе, но и местного самоуправления».

В июля в «Российской газете» была опубликована статья Володина, в которой он предложил внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия парламента и усиливающие его контроль над деятельностью правительства. В частности, Володин предлагал прописать в Конституции участие Госдумы в формировании кабинета министров.

Ранее в ходе пресс-конференции Путина 19 декабря также зашла речь о возможности изменения Конституции. Тогда президент РФ заявил, что можно обсудить исключение оговорки «подряд» в части президентских сроков.

Источник: Интерфакс

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