10 кречетов из Красной книги спасли полицейские от браконьеров на Камчатке

Стоимость птиц на «черном рынке» оценивается в 11 миллионов рублей, кречетов хотели вывезти на корабле.

В Камчатском крае трое жителей краевого центра подозреваются в незаконной добыче, содержании и перевозке кречетов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении троих

жителей краевого центра. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.258.1 УК РФ (незаконная добыча, содержание, перевозка и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу Российской Федерации – кречетов).

По версии следствия, в период с октября по 20 декабря 2019 года, то есть до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов, организованная группа, состоящая из троих человек, незаконно приобрела и осуществила содержание 10 особей диких птиц отряда соколообразных – кречетов в гараже, расположенном на территории домовладения в городе Елизово, а также последующую перевозку на судно ТХ «Радик Баширов», пришвартованное к причалу на мысе Сигнальном на территории АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», в целях дальнейшей доставки птиц в порт Ванино Хабаровского края.

Преступными действиями организованной группы Российской Федерации причинен ущерб на сумму 11 миллионов рублей.

Птицы после их изъятия и осмотра переданы специалисту-орнитологу для оценки состояния и решения вопроса о выпуске в естественную среду обитания. Один кречет в результате незаконного изъятия из естественной среды обитания погиб.

В ходе оперативных мероприятий и задержания соучастников в используемых ими помещениях и в жилищах изъяты различные приспособления для содержания, хранения в неволе добытых птиц, приспособления для кормления и перевозки.

В настоящее время с задержанными лицами проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю и УМВД России по Камчатскому краю.

Источник: Следком