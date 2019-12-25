Еще директор: Вернулась на мусорную свалку осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова из Бердска

На работу ее отозвал глава города Евгений Шестернин, так как в этом есть «производственная необходимость».

Софья Солопова приняла на работу Сергея Оленича (на фото — слева)

Отозвал на работу директора мусорной свалки, осужденной за растрату 1,3 млн рублей, Софью Солопову глава Бердска Евгений Шестернин.

— Отозвал, потому что в этом была производственная необходимость, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин сегодня, 25 декабря.

Софья Солопова будет работать до тех пор, пока решение бердского городского суда не вступит в законную силу. Стоит отметить, что Софья Солопова и Сергей Оленич, который по уголовному делу проходил пособником, подали апелляционные жалобы на приговор горсуда.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», с заместителем муниципального «Спецавтохозяйства» Сергеем Оленичем администрация города расторгла трудовой договор и 23 декабря он был уволен. Софья Солопова же ушла в ежегодный отпуск. Но с сегодняшнего дня она вновь приступила к своим должностным обязанностям.

Напомним, 11 ноября, судья Бердского городского суда Наталья Агеева закончила оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей. И суд с этим согласился.

— Софья Солопова признана виновной в совершении преступления предусмотренные частью 4 статьи 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Солоповой С.А. считать условным с испытательным сроком в 3 года, — огласила приговор судья Бердского городского суда Наталья Агеева.

Сергей Оленич также признан виновным в совершении преступления предусмотренные частью 5 статьи 33 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3, 6 месяцев со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Оленичу считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Напомним, что оба фигуранта в ходе расследования и судебного следствия не содержались под стражей. Судья зачла Софье Солоповой время нахождения под домашним арестом с 26 мая мая 2018 года по дату фактического освобождения из-под домашнего ареста день за день. Оленич по данному уголовному делу не находился под домашним арестом. Кроме того суд удовлетворил иск потерпевшей стороны: Оленич и Солопова обязаны солидарно возместить растраченную сумму более 1,3 млн рублей в полном объеме.

Громкий процесс судья Наталья Агеева начала год назад — 1 ноября 2018 года. 24 октября гособвинитель огласил наказание, которого, по его мнению, заслуживают подсудимые. Помощник прокурора Анна Белова попросила суд наказать обоих фигурантов реальным сроком — приговорить каждого к 3,5 годам колонии.