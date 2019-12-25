25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Еще директор: Вернулась на мусорную свалку осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова из Бердска

11:16 25.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

На работу ее отозвал глава города Евгений Шестернин, так как в этом есть «производственная необходимость».

Еще директор: Вернулась на мусорную свалку осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова из Бердска
Софья Солопова приняла на работу Сергея Оленича (на фото — слева)
Сюжет: Солопова
Еще директор: Вернулась на мусорную свалку осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова из Бердска

Еще директор: Вернулась на мусорную свалку осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова из БердскаУволят ли осужденных за растрату 1,3 млн рублей Солопову и Оленича с мусорной свалки Бердска?Ещё 14 новостей

Отозвал на работу директора мусорной свалки, осужденной за растрату 1,3 млн рублей, Софью Солопову глава Бердска Евгений Шестернин.

— Отозвал, потому что в этом была производственная необходимость, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин сегодня, 25 декабря.

Софья Солопова будет работать до тех пор, пока решение бердского городского суда не вступит в законную силу. Стоит отметить, что Софья Солопова и Сергей Оленич, который по уголовному делу проходил пособником, подали апелляционные жалобы на приговор горсуда.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», с заместителем муниципального «Спецавтохозяйства» Сергеем Оленичем администрация города расторгла трудовой договор и 23 декабря он был уволен. Софья Солопова же ушла в ежегодный отпуск. Но с сегодняшнего дня она вновь приступила к своим должностным обязанностям.

Напомним, 11 ноября, судья Бердского городского суда Наталья Агеева закончила оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей. И суд с этим согласился.

— Софья Солопова признана виновной в совершении преступления предусмотренные частью 4 статьи 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Солоповой С.А. считать условным с испытательным сроком в 3 года, — огласила приговор судья Бердского городского суда Наталья Агеева.

Сергей Оленич также признан виновным в совершении преступления предусмотренные частью 5 статьи 33 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3, 6 месяцев со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Оленичу считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Напомним, что оба фигуранта в ходе расследования и судебного следствия не содержались под стражей. Судья зачла Софье Солоповой время нахождения под домашним арестом с 26 мая мая 2018 года по дату фактического освобождения из-под домашнего ареста день за день. Оленич по данному уголовному делу не находился под домашним арестом. Кроме того суд удовлетворил иск потерпевшей стороны: Оленич и Солопова обязаны солидарно возместить растраченную сумму более 1,3 млн рублей в полном объеме.

Громкий процесс судья Наталья Агеева начала год назад — 1 ноября 2018 года. 24 октября гособвинитель огласил наказание, которого, по его мнению, заслуживают подсудимые. Помощник прокурора Анна Белова попросила суд наказать обоих фигурантов реальным сроком — приговорить каждого к 3,5 годам колонии.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильно сделал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

10 кречетов из Красной книги спасли полицейские от браконьеров на Камчатке
11:30 25-12-2019
10 кречетов из Красной книги спасли полицейские от браконьеров на Камчатке
БердскЕще директор: Вернулась на мусорную свалку осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова из Бердска
11:16 25-12-2019
Еще директор: Вернулась на мусорную свалку осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова из Бердска
Изменение Конституции для создания единой системы власти допустил Путин
11:15 25-12-2019
Изменение Конституции для создания единой системы власти допустил Путин
БердскВышла на работу осужденная за растрату 1 млн рублей Анна Захарова в мэрию Бердска 1
11:03 25-12-2019
Вышла на работу осужденная за растрату 1 млн рублей Анна Захарова в мэрию Бердска
БердскПевец и футболист Сергей Скурыхин из Бердска: Поклонники квартиры и машины не дарили
11:00 25-12-2019
Певец и футболист Сергей Скурыхин из Бердска: Поклонники квартиры и машины не дарили
Уйдет Apple из России, рассказал Мантуров 1
11:00 25-12-2019
Уйдет Apple из России, рассказал Мантуров
Тигр набросился на ребенка в зоопарке Дублина и попал на видео
10:45 25-12-2019
Тигр набросился на ребенка в зоопарке Дублина и попал на видео
БердскБесплатный кинопоказ: 280 спортсменов посмотрели фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» в Бердске 1
10:30 25-12-2019
Бесплатный кинопоказ: 280 спортсменов посмотрели фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» в Бердске
БердскПять бесплатных вакансий могут разместить работодатели на сайте www.rabotanso.ru
10:27 25-12-2019
Пять бесплатных вакансий могут разместить работодатели на сайте www.rabotanso.ru
Авиакомпания отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин 2
10:15 25-12-2019
Авиакомпания отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин