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Подорожают с нового года все модели автомобилей Lada

15:15 25.12.2019 Фото: pixabay.com
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Сильнее всего подорожает Lada Vesta.

Подорожают с нового года все модели автомобилей Lada
«АвтоВАЗ» повысит цены на весь модельный ряд с нового года

До этого автогигант трижды корректировал цены по ходу текущего года, последний раз в начале августа.
Розничные цены на всю линейку продукции крупнейшего в России автопроизводителя «АвтоВАЗ» с нового года прибавят в среднем по 2%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в дилерских компаниях.

По данным издания, ощутимее всего будет рост цен на седан Lada Vesta: + 3,8% — до 629,9 тысячи рублей. Немногим меньше, на 2,5%, вырастет стоимость и самой продаваемой модели производителя — Lada Granta — до 455,9 тысячи рублей.

Бессмертная Lada 4×4 тоже подкорректирует ценники на +2,9% — до 538,9 тысячи рублей за один автомобиль. Увеличится на 1,5% и стоимость самой дорогой модели из всего ряда — седана Lada Vesta Sport — до 1 млн 42,9 тысячи. Меньше всего, на 0,8%, вырастет цена на хэтчбек Lada Xray — до 619,9 тысячи рублей.
Отмечается, что повышение цен не отразится на показателях продаваемости отечественных автомобилей, поскольку, по словам источников издания, другие участники рынка проведут аналогичные шаги. В самом «АвтоВАЗе» от комментариев отказались.

Источник: life.ru

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