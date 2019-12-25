Подорожают с нового года все модели автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» повысит цены на весь модельный ряд с нового года

До этого автогигант трижды корректировал цены по ходу текущего года, последний раз в начале августа.

Розничные цены на всю линейку продукции крупнейшего в России автопроизводителя «АвтоВАЗ» с нового года прибавят в среднем по 2%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в дилерских компаниях.

По данным издания, ощутимее всего будет рост цен на седан Lada Vesta: + 3,8% — до 629,9 тысячи рублей. Немногим меньше, на 2,5%, вырастет стоимость и самой продаваемой модели производителя — Lada Granta — до 455,9 тысячи рублей.



Бессмертная Lada 4×4 тоже подкорректирует ценники на +2,9% — до 538,9 тысячи рублей за один автомобиль. Увеличится на 1,5% и стоимость самой дорогой модели из всего ряда — седана Lada Vesta Sport — до 1 млн 42,9 тысячи. Меньше всего, на 0,8%, вырастет цена на хэтчбек Lada Xray — до 619,9 тысячи рублей.Отмечается, что повышение цен не отразится на показателях продаваемости отечественных автомобилей, поскольку, по словам источников издания, другие участники рынка проведут аналогичные шаги. В самом «АвтоВАЗе» от комментариев отказались.

Источник: life.ru