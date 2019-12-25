Подорожают с нового года все модели автомобилей Lada

До этого автогигант трижды корректировал цены по ходу текущего года, последний раз в начале августа.
Розничные цены на всю линейку продукции крупнейшего в России автопроизводителя «АвтоВАЗ» с нового года прибавят в среднем по 2%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в дилерских компаниях.
По данным издания, ощутимее всего будет рост цен на седан Lada Vesta: + 3,8% — до 629,9 тысячи рублей. Немногим меньше, на 2,5%, вырастет стоимость и самой продаваемой модели производителя — Lada Granta — до 455,9 тысячи рублей.
Отмечается, что повышение цен не отразится на показателях продаваемости отечественных автомобилей, поскольку, по словам источников издания, другие участники рынка проведут аналогичные шаги. В самом «АвтоВАЗе» от комментариев отказались.
Источник: life.ru