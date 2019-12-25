25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Нашли воровку красного кошелька с 3125 рублями и серебряным крестиком в магазине «Фэмили» в Бердске

13:15 25.12.2019, Галина Панчева Фото: стоп-кадр с видео
0

В настоящее время по данному делу бердские полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Нашли воровку красного кошелька с 3125 рублями и серебряным крестиком в магазине «Фэмили» в Бердске
Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения

Удалось установить личность воровки, укравшей кошелек в магазине «Фэмили» сотрудникам отдела МВД по Бердску. В настоящее время по делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщили «Курьер. Среда Бердск» 25 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 ноября в магазине «Фэмили» неизвестная женщина похитила кошелек с деньгами и крестиком.

Начальник полиции Бердска Владимир Соколов возбудил уголовное дело и прислал в «Курьер. Среда. Бердск» видео, на котором видно, как совершается кража. Правоохранители просили откликнуться всех людей, кто узнал на видео женщину в отдел МВД России по городу Бердску.

Дознанием было установлено, что около 16 часов 13 ноября 2019 года неустановленное лицо, находясь в магазине «Фэмили», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 47 тайно похитило кошелек, в котором находились денежные средства и серебряный крестик, принадлежащие Лисковой Т.И., причинив своими незаконными действиями последней материальный ущерб на общую сумму 4125 рублей.

Подозревалась женщина, на вид около 50 лет, которая была одета в вязаную шапку белого цвета, пуховик черного цвета, длиной до колен, при себе имела сумку черного цвета.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас крали вещи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самый безопасный алкоголь - сухое белое вино
14:22 25-12-2019
Самый безопасный алкоголь - сухое белое вино
Какие категории граждан при получении государственных и муниципальных услуг обслуживаются вне очереди?
14:19 25-12-2019
Какие категории граждан при получении государственных и муниципальных услуг обслуживаются вне очереди?
Намело: сугроб в трамвае Новосибирска сняли на фото
14:15 25-12-2019
Намело: сугроб в трамвае Новосибирска сняли на фото
БердскЗадержание экс-директора УКСа Бердска Алексея Егошина из-за мошенничества на 1,5 млн с трубами на канализации в суде Бердска попало на видео
14:14 25-12-2019
Задержание экс-директора УКСа Бердска Алексея Егошина из-за мошенничества на 1,5 млн с трубами на канализации в суде Бердска попало на видео
Какие процедуры красоты лучше отложить за неделю до Нового года
14:11 25-12-2019
Какие процедуры красоты лучше отложить за неделю до Нового года
Как получить путевку на бесплатное санаторно-курортное лечение за счет ФСС?
14:07 25-12-2019
Как получить путевку на бесплатное санаторно-курортное лечение за счет ФСС?
Красное мясо снижает риск развития рассеянного склероза
14:04 25-12-2019
Красное мясо снижает риск развития рассеянного склероза
2-месячного мальчика выбросил из окна пьяный подросток в Омске. Малыша поймал прохожий
14:00 25-12-2019
2-месячного мальчика выбросил из окна пьяный подросток в Омске. Малыша поймал прохожий
Лучшие сериалы 2019 года по версии кинокритиков
13:57 25-12-2019
Лучшие сериалы 2019 года по версии кинокритиков
Чтобы не болела голова с похмелья: что пить и что есть?
13:48 25-12-2019
Чтобы не болела голова с похмелья: что пить и что есть?