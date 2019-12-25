Нашли воровку красного кошелька с 3125 рублями и серебряным крестиком в магазине «Фэмили» в Бердске

В настоящее время по данному делу бердские полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения

Удалось установить личность воровки, укравшей кошелек в магазине «Фэмили» сотрудникам отдела МВД по Бердску. В настоящее время по делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщили «Курьер. Среда Бердск» 25 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 ноября в магазине «Фэмили» неизвестная женщина похитила кошелек с деньгами и крестиком.

Начальник полиции Бердска Владимир Соколов возбудил уголовное дело и прислал в «Курьер. Среда. Бердск» видео, на котором видно, как совершается кража. Правоохранители просили откликнуться всех людей, кто узнал на видео женщину в отдел МВД России по городу Бердску.

Дознанием было установлено, что около 16 часов 13 ноября 2019 года неустановленное лицо, находясь в магазине «Фэмили», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 47 тайно похитило кошелек, в котором находились денежные средства и серебряный крестик, принадлежащие Лисковой Т.И., причинив своими незаконными действиями последней материальный ущерб на общую сумму 4125 рублей.

Подозревалась женщина, на вид около 50 лет, которая была одета в вязаную шапку белого цвета, пуховик черного цвета, длиной до колен, при себе имела сумку черного цвета.