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Беспилотный снегоуборщик выйдет на улицы России через два года

13:45 25.12.2019 Фото: pixabay.com
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Искусственный интеллект поможет беспилотнику аккуратно объезжать припаркованные машины, не царапая их.

Беспилотный снегоуборщик выйдет на улицы России через два года
Через два года в России появится беспилотный снегоуборщик

По словам руководителя проекта, машина не будет царапать автомобили благодаря искусственному интеллекту.
В 2022 году в России появится беспилотный уборщик снега. При этом машина не будет задевать и царапать стоящие рядом автомобили, рассказал РИА «Новости» советник руководителя рабочей группы НТИ «Автонет», вице-президент НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко.

По его словам, такой трактор сможет даже отчитываться по каждому убранному двору. Искусственный интеллект позволит аккуратно объезжать припаркованные машины, не царапая их. Устройство будет оборудовано технологией искусственного интеллекта, которая будет передавать данные через платформу «Автодата». Затем ИИ на их основе будет принимать решение о дальнейших действиях.

— Впоследствии такая технология позволить сократить затраты на уборку минимум на 20% за счёт снижения расходов на людские ресурсы, — рассказал Белянко.

Пока что сообщается, что пилотный проект планируют запустить в 2022 году в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях.
Видео vk.com

Источник: life.ru

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