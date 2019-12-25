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Кудрин: созданием резервных фондов Путин спас экономику России

13:30 25.12.2019 Фото: pixabay.com
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По мнению Кудрина, в кризис 2008 года пенсии россиян выросли в два раза как раз за счет накопленных резервов.

Кудрин: созданием резервных фондов Путин спас экономику России
Алексей Кудрин

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.

«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — рассказал Кудрин для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

По мнению Кудрина, создание фондов «сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов».

«У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», — подчеркнул он.

К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы, и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Именно за счет средств Резервного фонда властям удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018-му Резервный фонд был полностью исчерпан и прекратил существование.
Сейчас власти направляют все дополнительные нефтегазовые доходы казны в ФНБ — теперь он выполняет функцию «подушки безопасности». По данным Минфина, объем ФНБ на 1 декабря составлял 7,9 триллиона рублей или 124 миллиарда долларов.

Источник: РИА Новости

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