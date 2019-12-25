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С кем простился Бердск в 2019 году

13:12 25.12.2019 Фото: из архива редакции
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В этом году город простился С Василием Сорокиным, Виктором Кришталем, Виталием Шапраном, Валерием Блиновым и другими горожанами, известными и не очень. Путь земля будет им пухом, и вечная память им тут, на бренной земле.

С кем простился Бердск в 2019 году
Председатель бердского отделения морского собрания Виктор Кришталь умер в мае 2019 года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
С кем простился Бердск в 2019 году

С кем простился Бердск в 2019 годуДаты Родительских суббот в 2020 году: как правильно поминать усопшихЕщё 111 новостей

Мы не забудем, потому что тепло ваших душ осталось с нами. Город будет помнить. И продолжать добрые дела и начинания…

С кем простился Бердск в 2019 году

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МОИСЕЕВСКИХ

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МОИСЕЕВСКИХ

Председатель коллегии адвокатов Бердска скончался 21 апреля на 54-м году жизни. В последнее время он тяжело болел. Более 20 лет он отдал адвокатской деятельности.
В 1990 году он окончил дневное отделение Свердловского юридического института, до декабря 1997-го работал следователем в прокуратуре Бердска. А с февраля 1998 года до последнего времени работал в Коллегии адвокатов Бердска. С 2003 года Андрей Григорьевич являлся бессменным председателем Бердской коллеги адвокатов.
Моисеевских Андрей Григорьевич навсегда останется в памяти и сердцах близких и друзей как светлый и отзывчивый человек, готовый прийти на помощь, поделиться своими знаниями и опытом с коллегами, как грамотный адвокат и управленец, профессионал правозащитного дела.

С кем простился Бердск в 2019 году

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ КРИШТАЛЬ

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ КРИШТАЛЬ
Виктор Владимирович скончался 13 мая 2019 года после тяжелой продолжительной болезни. За три дня до смерти ему исполнилось 60 лет. Виктор Кришталь был многолетним гражданским журналистом «Курьера». Он никогда не проходил мимо несправедливости, критически относился ко многому, что его окружало. Виктор Кришталь многие годы возглавлял Бердскую общественную организацию «Союз моряков ветеранов ВМФ «Экипаж».
В Бердске его помнят и как организатора профессионального праздника моряков, и как первопроходца в патриотическом воспитании. Ему принадлежит идея реконструкции боев времен Великой Отечественной войны, ставшая доброй общегородской традицией не только в День Победы.
Виктор Кришталь навсегда останется в сердцах бердчан и всех, кто его знал, честным, прямолинейным и порядочным человеком, который оставил заметный след в жизни города и его жителей.

С кем простился Бердск в 2019 году

ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ШАПРАН

ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ШАПРАН
В ночь на 7 июня умер известный общественник Виталий Шапран. 24 июня 2019 года ему исполнилось бы 63 года.
Виталий Шапран был талантливым журналистом и политтехнологом. С середины 1990-х годов он вел успешные избирательные кампании многих известных людей в Новосибирске и Бердске. Он нередко был в оппозиции к действующей власти, критиковал и добивался правды. Он был ярким и уникальным человеком с обостренным чувством справедливости. С ним можно было не соглашаться, но не прислушиваться к нему было невозможно. Виталий Дмитриевич запомнился жителям Бердска своей правозащитной деятельностью. В августе 1991 года он водрузил российский триколор над зданием Дома Советов. Шапран был депутатом горсовета прошлого созыва и входил в состав комитета по законности. Активно отстаивал интересы избирателей не только своего округа, но и всех бердчан.

С кем простился Бердск в 2019 году

ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ РАМЗАЕВ

ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ РАМЗАЕВ
25 июня на 89 году жизни скончался почетный гражданин города Бердска, заслуженный строитель России. С 1977 по 1990 годы работал на Бердском радиозаводе заместителем директора по строительству. За самоотверженный труд Геннадий Рамзаев награжден медалью «За трудовое отличие», орденом «Знак почета», орденом Трудового Красного Знамени. В январе 1987 года ему было присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР». Активно вел он и общественную работу – был активным комсомольцем и членом КПСС, был депутатом горкома комсомола. Сын тоже стал строителем, продолжил семейную традицию.

С кем простился Бердск в 2019 году

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛИНОВ

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛИНОВ
Валерий Александрович трагически погиб во время пожара в собственном дачном доме в СНТ «Морозовское» Искитимского района в ночь с 19 на 20 июля. Он погиб на 62-м году жизни. Его смерть шокировала не только Бердск, но и многих жителей Новосибирской области, других регионов. По словам начальника бердского отдела физкультуры и спорта Светланы Ашихминой, город и вся Новосибирская область понесли невосполнимую утрату. У директора ДЮСШ «Бердск» были огромные планы по развитию спорта, чтобы поднять его еще на одну ступень. Не только спортивные планы строил трагически погибший в огне. Недавно у Валерия Блинова родилось двое внуков.

С кем простился Бердск в 2019 году

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ СОРОКИН

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ СОРОКИН
Утром 16 декабря в Бердске скончался фронтовик Василий Сорокин. 20 декабря Василий Павлович отметил бы свой 95-й день рождения. Это один из немногих участников Великой Отечественной войны, который сохранил ясную память, бодрость и активность.
Когда началось война, ему не было еще 17 лет. Василий Сорокин воевал на Калининском, Центральном, Ленинградском, Западном, Прибалтийском фронтах. Победу встретил на берегу Балтийского моря.
Боевых наград у Василия Павловича более 30. Среди них медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда», орден Ленина и орден Отечественной войны II степени.
После войны он переехал в Бердск, устроился работать на нефтебазу госрезерва «Гигант», где проработал 38 лет. Каждую среду он приходил в редакцию за свежим номером газеты. И каждый раз он обязательно обсуждал с журналистами последние события, произошедшие в городе и стране. Он поистине являлся для многих поколений примером и образцом: человек, пройдя невзгоды и лишения, военное лихолетье, остался чутким и внимательным, интересным и любопытным.

С кем простился Бердск в 2019 году

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ЖУРАВЛЕВ

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ЖУРАВЛЕВ
Член Совета старейшин скончался на 73-м году жизни
Большую часть своей жизни Анатолий Иванович посвятил Бердскому электромеханическому заводу. С 1970 года он работал инженером-конструктором, начальником ремонтного цеха, главным механиком завода. С 2003 по 2013 годы занимал должность директора дочернего общества ООО «БЭМЗ-Мехсервис».
За годы работы был отмечен многими наградами и почетными грамотами, такими как «Ударник XII пятилетки», «Лауреат заводской премии».
Находясь на заслуженном отдыхе, Анатолий Иванович продолжал вести активную общественную деятельность, участвовал в работе по патриотическому воспитанию молодёжи и поддержке старшего поколения.

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От редакции

С кем простились вы в этом году?

Аноним, 25 декабря 2019 13:34
Предлагали на сайте вести рубрику "Город простился", как в бумажном издании. Почему то не захотели. А так бы горожане вспоминали и поминали людей, которых когда то знали, вместе работали, встречались и т.п.
Аноним, 25 декабря 2019 14:10
Да жизнь сейчас скоростная иногда только через несколько месяцев узнаешь случайно что кого то уже нет а рубрика было бы хорошо так как печатное кто то не читает.
Айс, 25 декабря 2019 14:12
Зачем оно все это надо? Простились и простились.

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