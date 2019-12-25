2-месячного мальчика выбросил из окна пьяный подросток в Омске. Малыша поймал прохожий

Ребенка успел подхватить прохожий, малыш выжил и отделался сотрясением. А подростка оправдали.

Трагедия едва не случилась в Североуральске, летом этого года. Местная жительница пришла в гости к своим знакомым со своим двухмесячным сыном. Во время застолья мать решила сбегать в магазин и оставила ребенка в компании пьяных мужчин. Папа мальчика с семьей не живет, с лета он работает на стройке в Омске. А мать, судя по всему, решила в это время отдохнуть в компании приятелей.

Пока женщина отсутствовала, 17-летний подросток из этой компании схватил младенца и выбросил его в окно. К счастью, в этот момент мимо проходил прохожий, он услышал звон бьющегося стекла и увидел в окне пьяного подростка с младенцем. Мужчина успел подбежать к окну и подхватить мальчика у самой земли. Падение было невысоким — с первого этажа, но могло закончиться для крохи смертью. Благодаря своему спасителю малыш отделался легким сотрясением мозга.

Вскоре 17-летнего парня обвинили в покушении на убийство малолетнего ребенка. Спустя полгода после инцидента начался суд над юношей. Прокуратура и мать мальчика попросили для него семь лет колонии строгого режима, но приговор Североуральского горсуда оставил всех участников судебного заседания в шоке. Подростка полностью оправдали.



Александр Трубин, отец малыша:

— Судья, как только начала рассматривать это дело, сказала, что посадит этого негодяя. Когда она его оправдала, я был просто в шоке.

По словам матери ребенка, суд учел, что обвиняемому на момент инцидента не было 18 лет, а сам он — сирота и живет в интернате. Сам обвиняемый вообще не помнит, что он пытался убить младенца. Прокуратура подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд в Екатеринбурге.

Пока идет судебное разбирательство, выживший малыш находится в доме малютки. После инцидента у матери забрали ребенка, но женщина твердо намерена вернуть сына и воспитывать его сама.

Источник: https://www.om1.ru