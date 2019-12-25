Мэр приказал: Осужденная неделю назад за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова объяснила, почему она вновь директор свалки в Бердске

Софья Александровна вышла на работу с тяжелым сердцем. Этот шаг ей дался тяжело. За пять дней она должна выяснить — почему и.о. директор «САХа» уволил ее пособника — Сергея Оленича.

Софья Солопова проработает пять дней по решению главы Бердска

— Я была в отпуске и для меня это было неожиданностью. Администрация меня вызвала, у которой ряд внутренних хозяйственных вопросов возник. По мнению главы, решение этих вопросов потребовало нейтрального вмешательства. Данный вопрос мы с Константином Валерьевичем решим, и я снова ухожу в отпуск. Я работаю до 31 декабря, ни днем больше, — «Курьер. Среда. Бердск» побывал в МУП «Спецавтохозяйство» сегодня, 25 декабря. В кабинете директора мусорной свалки двое — Софья Солопова и Константин Букреев.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Софья Солопова объяснила, почему она вышла на работу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», видео недовольных жителей Бердска попало в редакцию. Одни негодуют — почему осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова вновь вышла на работу, а другие жалеют — женщина угодила в ловушку системы.

Стоит отметить, апелляция на решение бердского городского суда подана, Сергей Оленич и Софья Солопова обжалуют приговор.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск», готова ли Софья Солопова вновь выйти на постоянной основе на работу в «Спецавтохозяйство», директор мусорной свалки затруднилась ответить:

— На этот вопрос, пожалуй, я сейчас не готова дать ответ. Я еще морально не отошла от судебных тяжб, сказать ни «да», ни «нет» — я не могу. Это решение мне далось очень тяжело. То, что сегодня произошло, скорее было ожидаемо, нежели сюрпризом. Было не предсказуемо именно то, что это все рьяно произошло. А то, что конфликты могли быть, да, это было ожидаемо, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Софья Солопова.

При этом настрой у Софьи Солоповой на работу серьезный. Она готова выполнить поставленные главой Бердска задачи, отчитаться о проделанной работе и снова уйти в отпуск.

Стоит отметить, что с момента возбуждения уголовного дела в отношении Софьи Александровны до 25 декабря, должность исполняющего обязанности директора «Спецавтохозяйства» исполнял Константин Букреев.

Однако, с сегодняшнего дня и до 31 декабря он вновь перешел на должность замдиректора. До конца 2019 года она снова будет занимать кресло директора мусорной свалки.

У Константина Букреева есть свое мнение на постановление главы Бердска. Он не настроен на плотную и плодотворную работу с Солоповой «в силу ряда причин».

— Нет, я не ожидал этого. Человек, имея обвинительный приговор, он, конечно, в силу не вступил, выходит на работу — это мне не понятно. Но так решил глава. У нас по уголовным делам проходили два сотрудника — замдиректора Сергей Оленич и директор — Софья Солопова. Оленич и Солопова получили обвинительные приговоры, которые сейчас обжалуют. Оленич получил еще один обвинительный приговор по другому уголовному делу. После этого выходит, как ни в чем не бывало, просит отпускные, пишет заявление на отпуск и, не согласовав это со мной, уходит отдыхать. Тем самым совершая прогул, из-за этого я его и уволил. Софья Александровна пришла разбираться с этим увольнением. Собирает объяснения работников, что и как было. Считаю это не совсем правильным. Мне не совсем понятны действия, которые сейчас происходят. Внутренних документов я не видел. Софья Александровна, вы же не по собственной воле объяснения собираете? — поинтересовался Константин Букреев.

— Передо мной поставлена задача — провести проверку. Есть жалоба в отделе труда администрации Бердска Сергея Оленича на определенные действия Константина Букреева. Поскольку он является должностным лицом, работник по закону не имеют права провести подобную проверку. Они являются его подчиненными. Сегодня я, приступив к обязанностям, достала положение о проведении проверок на предприятии, которое существует с 2012 года, там четко прописано об этом. Сегодня здесь были сотрудники администрации Бердска, решается вопрос об определении членов комиссии. Чтобы опять же не было конфликтов интересов, связанных с этим вопросом. Две служебные записки я уже получила, — резюмировала Софья Солопова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 25 декабря осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова вернулась на свое рабочее вместо. Накануне глава Бердска Евгений Шестернин подписал соответствующее постановление.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич отметил, что отзыв на работу связан с производственной необходимостью.

Читатель «Курьер. Среда. Бердск» и автор видео с рабочего места Софьи Солоповой считает, что «это позор для муниципального предприятия».

Совесть есть у вас. Не стыдно приходить и командовать здесь, — спрашивает у директора «САХ» авто видео.

Софья Александровна же спокойным тоном просит мужчину успокоиться:

Я пытаюсь понять, что произошло. Почему меня отзывают из отпуска, — недоумевает Солопова.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», с заместителем муниципального «Спецавтохозяйства» Сергеем Оленичем администрация города расторгла трудовой договор и 23 декабря он был уволен. Софья Солопова же ушла в ежегодный отпуск. Но с сегодняшнего дня она вновь приступила к своим должностным обязанностям. Она отработает до 31 декабря. Эти вынужденные рабочие дни включены в ежегодный оплачиваемый отпуск — с 28 января по 3 февраля 2020 года.

Приговор — виновна

11 ноября судья Бердского городского суда Наталья Агеева закончила оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей. И суд с этим согласился.

Софья Солопова признана виновной в совершении преступления предусмотренные частью 4 статьи 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Солоповой С.А. считать условным с испытательным сроком в 3 года, — огласила приговор судья Бердского городского суда Наталья Агеева.

Сергей Оленич также признан виновным в совершении преступления предусмотренные частью 5 статьи 33 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3, 6 месяцев со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Оленичу считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

