Роспотребнадзор проверит воздух рядом с заводом «Кристалл» бердского бизнесмена Виктора Голубева в Искитиме

Мэрия города перенаправила в ведомство обращение жителей. Теперь специалисты возьмут пробы воздуха. Виктор Голубев заверил, что производство цемента не загрязняет атмосферу.

Цементный завод “Кристалл” беспокоит искитимцев

Проверят уровень загрязнения воздуха в Заречном микрорайоне Искитима после обращения жителей и публикации на сайте «Весь Искитим». Напомним, бердский бизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе «Кристалл» жителей Искитима. Горожане обеспокоены вредными выбросами от цементного завода рядом с полигоном ТБО. Напомним, что сайт «Весь Искитим» собирал вопросы к мэру Искитима от жителей для итогового декабрьского интервью. 20 декабря Сергей Завражин ответил на вопросы.

Сергей Завражин отметил, что ему еще не поступало жалоб по поводу цементного завода у полигона. Но рассказал, что когда жители жаловались на завод в Шипуновском микрорайоне, они работали в этом направлении. Также мэр Искитима уточнил, эти моменты они не контролируют.

— Полномочий по контролю за выбросами в атмосферу у органов местного самоуправления нет, — отметил Сергей Владимирович.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных сообщила, что мэрия Искитима переслала обращение жителей им в ведомство.

— Обращение принято в работу. Результаты исследования проб атмосферного воздуха будут предоставлены до 20 января 2020 года. — уточнила Наталья Витальевна 20 декабря.

Также напомним, что сайт «Весь Искитим» выяснил, что предприятие по производству цементной продукции носит название ООО ПК «Кристалл». Бердский бизнесмен Виктор Голубев отметил, что действительно в Искитимском районе Тальменского сельского совета есть его земли.

Он сказал, что завод «Кристалл» находится достаточно далеко от Искитима. Кроме того юго-восточный ветер не дует в сторону Заречного микрорайона. Ближе к горожанам находится АО «Искитимцемент», возможно, у жителей возникают вопросы из-за этого.

— Все замеры и контроль уровня выбросов есть на заводе. Тем более, что рядом с нами только полигон, — заверил Виктор Алексеевич.

Как только будут известны результаты проверки качества воздуха, мы опубликуем продолжение. Читайте подробности в ближайшее время.