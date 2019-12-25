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Общество / Стиль жизни

Чтобы не болела голова с похмелья: что пить и что есть?

13:48 25.12.2019 Фото: pxhere.com
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Исследование с участием 2000 британцев, показало, что употребление жаркого за завтраком при похмелье помогло 38% человек выздороветь за три часа, в то время как обезболивающие сделали то же самое только для 19% людей.

Чтобы не болела голова с похмелья: что пить и что есть?
Люди, которые выпивают стакан грушевого сока перед ночным праздником, имеют гораздо меньше шансов пострадать затем от похмелья

Чтобы не страдать от головокружения, головной боли и тошноты на следующий день после вечеринки, употребляйте до, во время и сразу после праздничной ночи определенные продукты и напитки, — советуют медики.

Жирные продукты. Тем, кого ожидает бурная встреча Нового года, специалисты рекомендуют подготовиться к веселью заблаговременно. По их словам, употребление продуктов с высоким содержанием жиров перед застольем замедлит скорость усвоения алкоголя, за что организм будет благодарен наутро.

В частности, они считают полезным выпить до двух стаканов молока или съесть немного оливкового масла.

Грушевый сок. Исследование, проведенное по заказу австралийского правительства, показало, что люди, которые выпивали стакан грушевого сока перед ночным праздником, имели гораздо меньше шансов пострадать затем от похмелья, чем те, кто этого не делал. Ученые полагают, что питье этого сока повышает уровень противовоспалительных веществ в организме, что и защищает от неприятных симптомов похмелья.

Овощи для печени. Брокколи, капуста, лимон, куркума и свекла – отличные очистители печени. Ешьте их во время застолья как можно больше.

Каких напитков лучше придерживаться? Специалисты поясняют, что светлые спиртные напитки, такие как водка, содержат меньше токсинов, вызывающих похмелье, по сравнению с темными напитками, такими как скотч и виски.

Всем безалкогольным напиткам следует предпочесть воду, подчеркивают эксперты.

Что поможет на следующий день. Прежде всего, вода: она будет выводить токсины из организма. Оставьте бутылку воды у своей кровати, чтобы пить при пробуждении, и продолжайте пить в течение следующего дня, дают совет авторы статьи.

Завтрак. В исследовании с участием 2000 британцев употребление жаркого за завтраком при похмелье помогло 38% человек выздороветь за три часа, в то время как обезболивающие сделали то же самое только для 19% людей.

Обезболивающие. Противовоспалительные обезболивающие (в частности, ибупрофен) тоже могут помочь. Но их нельзя принимать их натощак.

Травяные чаи. Эти напитки содержат много горячей воды, не содержат обезвоживающего кофеина и могут помочь восстановить тело и разум. Имбирный чай помогает при тошноте, чай из расторопши очищает печень, а горячая вода с медом и лимоном помогает вернуть тонус.

Источник: МедикФорум

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А какими способами пользуетесь вы, чтобы не болеть с похмелья?

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