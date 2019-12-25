Новый строгий образ Анастасии Волочковой собрал восхищенные отзывы поклонников

Поклонники пишут восторженные отзывы: «Боже, как приятно видеть вас в таком образе, не в дурацком шпагате, не в дурацком купальнике, не в купели с раздвинутыми ногами, в таком виде вы производите совсем другое впечатление о себе».

43-летняя Волочкова порадовала поклонников новым образом

Анастасия Волочкова – личность неоднозначная. Одни ее любят, другие – нет, но равнодушных к ее персоне практически нет. Однако в этот раз балерина собрала большое количество комплиментов, появившись в Сети в кардинально новом образе.

Не секрет, что танцовщица предпочитает короткие и обтягивающие наряды, которые не соответствуют ни ее возрасту, ни статусу – об этом часто говорят, как модные критики, так и простые обыватели.

Впрочем, в этот раз 43-летняя Волочкова порадовала поклонников новым образом – она появилась у себя на странице в Instagram в строгом брючном костюме цвета морской волны, акцентом в котором стала фиолетовая блуза с рюшами.

Многие посчитали, что такой наряд прекрасно подходит балерине.

«Настя, вы красотка! Костюмы – это ваше», «Боже, как приятно видеть вас в таком образе, не в дурацком шпагате, не в дурацком купальнике, не в купели с раздвинутыми ногами, в таком виде вы производите совсем другое впечатление о себе», «Ну вот можете же, когда захотите. Только не надо так волосы укладывать», «Анастасия! Как Вам идет этот образ, стиль!!! Именно в нем Вы — стильная, дорогая женщина!!! Может Вам сменить гардероб?», — отметили подписчики в комментариях.

Источник: МедикФорум