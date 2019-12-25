Наташа Королева перевоплотилась в Мальвину с голубыми косичками

Российская певица Наташа Королева была на пике популярности в девяностых годах, однако и сейчас артистка продолжает выступать и радовать своих поклонников. В этот раз она решила удивить фанатов новым образом.
Сейчас Королева находится в Майами, где она не только отдыхает, но и работает. Так, недавно 46-летняя певица приняла участие в атмосферной фотосессии, для которой она примерила образ Мальвины. Все это действие происходило под песню самой Королевой под названием «Хрустальное сердце Мальвины».
Для фотосъемки артистка примерила длинные зелено-голубые косички и сделала яркий макияж в тех же тонах.
Многим поклонникам понравилось эффектное перевоплощение Наташи Королевой, и они не поскупились на комплименты.
Источник: МедикФорум