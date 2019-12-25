Наташа Королева перевоплотилась в Мальвину с голубыми косичками

Многим поклонникам понравилось эффектное перевоплощение Наташи Королевой, и они не поскупились на комплименты

Российская певица Наташа Королева была на пике популярности в девяностых годах, однако и сейчас артистка продолжает выступать и радовать своих поклонников. В этот раз она решила удивить фанатов новым образом.



Сейчас Королева находится в Майами, где она не только отдыхает, но и работает. Так, недавно 46-летняя певица приняла участие в атмосферной фотосессии, для которой она примерила образ Мальвины. Все это действие происходило под песню самой Королевой под названием «Хрустальное сердце Мальвины».

Для фотосъемки артистка примерила длинные зелено-голубые косички и сделала яркий макияж в тех же тонах.

Многим поклонникам понравилось эффектное перевоплощение Наташи Королевой, и они не поскупились на комплименты.

«Красивая, харизматичная, живая», «Ох эти косы. Моя любовь», «Вот это конфетка», «Куколка», «Мне очень нравится твой новый образ», «Красавица юная!! Так держать, Натали!!», «Какая же очаровательная кокетка!», — отметили подписчики в комментариях.

Источник: МедикФорум