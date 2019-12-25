25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Наташа Королева перевоплотилась в Мальвину с голубыми косичками

13:33 25.12.2019 Фото: wikipedia.org
0

Поклонники восторгаются новым образом певицы: «Ох эти косы. Моя любовь», «Вот это конфетка», «Куколка».

Наташа Королева перевоплотилась в Мальвину с голубыми косичками
Многим поклонникам понравилось эффектное перевоплощение Наташи Королевой, и они не поскупились на комплименты

Российская певица Наташа Королева была на пике популярности в девяностых годах, однако и сейчас артистка продолжает выступать и радовать своих поклонников. В этот раз она решила удивить фанатов новым образом.

Сейчас Королева находится в Майами, где она не только отдыхает, но и работает. Так, недавно 46-летняя певица приняла участие в атмосферной фотосессии, для которой она примерила образ Мальвины. Все это действие происходило под песню самой Королевой под названием «Хрустальное сердце Мальвины».

Для фотосъемки артистка примерила длинные зелено-голубые косички и сделала яркий макияж в тех же тонах.

Многим поклонникам понравилось эффектное перевоплощение Наташи Королевой, и они не поскупились на комплименты.

«Красивая, харизматичная, живая», «Ох эти косы. Моя любовь», «Вот это конфетка», «Куколка», «Мне очень нравится твой новый образ», «Красавица юная!! Так держать, Натали!!», «Какая же очаровательная кокетка!», — отметили подписчики в комментариях.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А как вам новый образ Натальи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самый безопасный алкоголь - сухое белое вино
14:22 25-12-2019
Самый безопасный алкоголь - сухое белое вино
Какие категории граждан при получении государственных и муниципальных услуг обслуживаются вне очереди?
14:19 25-12-2019
Какие категории граждан при получении государственных и муниципальных услуг обслуживаются вне очереди?
Намело: сугроб в трамвае Новосибирска сняли на фото
14:15 25-12-2019
Намело: сугроб в трамвае Новосибирска сняли на фото
БердскЗадержание экс-директора УКСа Бердска Алексея Егошина из-за мошенничества на 1,5 млн с трубами на канализации в суде Бердска попало на видео
14:14 25-12-2019
Задержание экс-директора УКСа Бердска Алексея Егошина из-за мошенничества на 1,5 млн с трубами на канализации в суде Бердска попало на видео
Какие процедуры красоты лучше отложить за неделю до Нового года
14:11 25-12-2019
Какие процедуры красоты лучше отложить за неделю до Нового года
Как получить путевку на бесплатное санаторно-курортное лечение за счет ФСС?
14:07 25-12-2019
Как получить путевку на бесплатное санаторно-курортное лечение за счет ФСС?
Красное мясо снижает риск развития рассеянного склероза
14:04 25-12-2019
Красное мясо снижает риск развития рассеянного склероза
2-месячного мальчика выбросил из окна пьяный подросток в Омске. Малыша поймал прохожий
14:00 25-12-2019
2-месячного мальчика выбросил из окна пьяный подросток в Омске. Малыша поймал прохожий
Лучшие сериалы 2019 года по версии кинокритиков
13:57 25-12-2019
Лучшие сериалы 2019 года по версии кинокритиков
Чтобы не болела голова с похмелья: что пить и что есть?
13:48 25-12-2019
Чтобы не болела голова с похмелья: что пить и что есть?