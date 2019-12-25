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Намело: сугроб в трамвае Новосибирска сняли на фото

14:15 25.12.2019, Антон Каликанов Фото: Инцидент. Новосибирск
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Кучу снега запечатлели в трамвае №15 в Новосибирске, пользователи соцсетей шутят, что так из города вывозят снег.

Намело: сугроб в трамвае Новосибирска сняли на фото
Кучу снега запечатлели в трамвае №15 в Новосибирске

Кучу снега прямо в салоне трамвая №15 в Новосибирске сфотографировали местные жители, фотография опубликована в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

На снимке видна значительная куча снега, высотой по колено, в неё воткнута лопата. Пользователи социальных сетей шутят, что так трамваи помогают мэрии вывозить снег из города.

Мощный снегопад не прекращается в Новосибирской области уже несколько дней. Он уже стал причиной многочисленных заторов на дорогах города и аварий.

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