Намело: сугроб в трамвае Новосибирска сняли на фото

Кучу снега запечатлели в трамвае №15 в Новосибирске, пользователи соцсетей шутят, что так из города вывозят снег.

Кучу снега запечатлели в трамвае №15 в Новосибирске

Кучу снега прямо в салоне трамвая №15 в Новосибирске сфотографировали местные жители, фотография опубликована в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

На снимке видна значительная куча снега, высотой по колено, в неё воткнута лопата. Пользователи социальных сетей шутят, что так трамваи помогают мэрии вывозить снег из города.

Мощный снегопад не прекращается в Новосибирской области уже несколько дней. Он уже стал причиной многочисленных заторов на дорогах города и аварий.