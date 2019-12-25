Предприятия Бердска будут работать 28 декабря и отдыхать 31-го

Как сообщил пресс-центр администрации города, руководителями большинства предприятий и организаций Бердска принято решение об изменение графика работы в предновогодние дни, 28 декабря объявлен рабочим днем, а 31 декабря – последний день года, соответственно, будет выходным.
Как сообщил пресс-центр администрации города, руководителями большинства предприятий и организаций Бердска принято решение об изменение графика работы в предновогодние дни, 28 декабря объявлен рабочим днем, а 31 декабря – последний день года, соответственно, будет выходным.
— В дошкольных образовательных учреждениях города был проведен опрос родителей, которые в большинстве своем подтвердили востребованность работы детских садов 28 декабря. В этой связи принято решение, что в детских садах города 28 декабря – рабочий день, а последний день года, 31 декабря объявлен выходным днем.
Все структурные подразделения администрации Бердска, добавили в мэрии, работают в обычном режиме, в соответствии с производственным календарем и Трудовым законодательством. Рабочий день 31 декабря сокращен на 1 час.