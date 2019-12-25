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Минздрав попросил мэрию поставить знаки вместо забора у детской поликлиники №2 в Микрорайоне Бердска

17:15 25.12.2019, Алёна Романцова Фото: Алёны Романцовой
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Министр здравоохранения Константин Хальзов уточнил, что организация безопасности дорожного движения не входит в его компетенцию. Кроме того забор преградит дорогу спецслужбам.

Минздрав попросил мэрию поставить знаки вместо забора у детской поликлиники №2 в Микрорайоне Бердска
Бердчане просят поставить забор у детской больницы №2
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Минздрав попросил мэрию поставить знаки вместо забора у детской поликлиники №2 в Микрорайоне Бердска

Минздрав попросил мэрию поставить знаки вместо забора у детской поликлиники №2 в Микрорайоне БердскаПригрозили пальчиком: Вынесли замечание за незамеченную пневмонию и диагноз без пациента фельдшеру ЦГБ БердскаЕщё 62 новостей

Минздрав предложил мэрии поставить у детской больницы №2 знаки «Въезд запрещен» и «Стоянка запрещена» Бердска. Напомним, пока не сбили ребенка, горожане просят обнести забором детскую поликлинику №2 Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что финансирует местные поликлиники министерство здравоохранения Новосибирской области. Но в минздраве опровергли информацию.

— Сделайте забор вокруг поликлиники в Микрорайоне, надоели эти машины уже. Пока не собьют какого нибудь школьника, будут носиться по тротуару, — написал читатель 15 ноября.

Министра здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что организация безопасности дорожного движения не вхводит в компетенцию минздрава.

— Установка ограждения будет препятствовать проезду спецслужб в экстренной ситуации и спецмашин к мусорным контейнерам. Бердская центральная городская больница обратилась в администрацию города с предложением рассмотреть возможность установки знаков «Въезд запрещен» и «Стоянка запрещена», — сообщил Хальзов 19 декабря.

Напомним, детская поликлиника №2 открылась после ремонта по программе «Здравоохранение» на 10,7 млн рублей 22 ноября.

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