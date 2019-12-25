Какие процедуры красоты лучше отложить за неделю до Нового года

Врач-косметолог — дерматолог Амина Бердова расскажет, какие процедуры красоты не стоит делать перед праздниками, ведь они могут придать «такой» красоты, что придется надевать карнавальную маску на торжество.

Неделя перед новогодними праздниками — горячая пора для косметологов и визажистов

Неделя перед новогодними праздниками — горячая пора для косметологов — каждая женщина хочет выглядеть молодо, свежо, привлекательно. Но с некоторыми видами видами косметологических процедур вы уже опоздали. Врач-косметолог рассказывает, что еще можно успеть сделать, а что категорически нельзя.

«Подтяжка» овала филлерами

«Когда у вас в планах аугментация филлерами скуловой зоны, области подбородка с целью подтянуть овал, на восстановление может уйти от 10 дней и больше. От введения филлеров могут остаться гематомы и синяки. Нельзя после процедуры подвергать лицо переохлаждению и влиянию ультрафиолета. В первую неделю после проведения процедуры под запретом находится и алкоголь», — рассказывает врач-косметолог, дерматолог, Амина Бердова.

Кроме того, единственная косметика, которую можно наносить на лицо в период восстановления — тональный крем с фактором защиты от солнца. А это плохо согласуется с новогоднем макияжем.

Лазерные технологии омоложения

«Лазер эффективно решает огромное количество задач в кратчайшие сроки. Однако есть один важный нюанс: к лечению лазером, и особенно к омоложению при помощи данной технологии, лучше подходить заблаговременно! О каких процедурах идет речь? К ним можно отнести фракционное лазерное омоложение (или срединные пилинги лазером) при помощи эрбиевого лазера или углекислотного лазера СО2, а также лазерную шлифовку лица (дермабразия)», — говорит косметолог.

Результат станет заметен лишь через месяц, поэтому эти методы лучше оставить на 2020 год.

Нитевой лифтинг (Аптос)

Подтяжка лица нитями может хорошо омолодить лицо, но на восстановление уйдет от 2 до 3 недель. В этот период возможна временная асимметрия, втяжение кожи, отеки, синяки. Поэтому запланировав процедуру сейчас, вряд ли вы будите хорошо выглядеть в новогоднюю ночь.

Что можно сделать за неделю до Нового года?

«Накануне Нового года вы можете позволить себе уколы ботулотоксина, чтобы избавиться от морщинок в области лба или на переносице, увеличить или увлажнить губы, сделать поверхностный пилинг лица, чтобы выглядеть лучше, а также отправиться на ручной или аппаратный массаж по вашему выбору».