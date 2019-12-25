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Здоровье / Общество

Красное мясо снижает риск развития рассеянного склероза

14:04 25.12.2019 Фото: pxhere.com
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Употребление одной порции (65 г) необработанного красного мяса как части здоровой средиземноморской диеты может быть полезным для людей с высоким риском развития рассеяного склероза.

Красное мясо снижает риск развития рассеянного склероза
Красное мясо содержит важные макро- и микроэлементы, включая белок, железо, цинк, селен, калий, витамин D и ряд витаминов группы В, многие из которых важны для здоровой неврологической функцииКрасное мясо содержит важные макро- и микроэлементы, включая белок, железо, цинк, селен, калий, витамин D и ряд витаминов группы В, многие из которых важны для здоровой неврологической функции

Исследование, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что средиземноморская диета, включающая необработанное красное мясо, может снизить риск развития демиелинизации центральной нервной системы (ЦНС), который является распространенным предшественником рассеянного склероза РС.

«Предыдущие исследования показывают, что средиземноморская диета может помочь снизить риск некоторых проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак, болезнь Альцгеймера и деменцию, а также улучшить общую продолжительность жизни. Тем не менее, есть неубедительные доказательства того, что средиземноморская диета также снижает риск развития РС», — говорит ведущий автор Люсинда Блэк из Школы общественного здравоохранения при Университете Кертина.

По словам исследователей из Австралийского национального университета в Канберре, данные, полученные в новом исследовании, встречают необходимость информировать людей с повышенным риском развития РС о влиянии их диеты на их общее состояние здоровья.

«Наше исследование показало, что употребление одной порции (65 г) необработанного красного мяса как части здоровой средиземноморской диеты может быть полезным для людей с высоким риском развития РС», — сказал Блэк. — Неясно, почему употребление красного мяса в сочетании со здоровой диетой может снизить риск рассеянного склероза, но красное мясо содержит важные макро- и микроэлементы, включая белок, железо, цинк, селен, калий, витамин D и ряд витаминов группы В, многие из которых важны для здоровой неврологической функции».
Источник: МедикФорум
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