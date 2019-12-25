Лучшие сериалы 2019 года по версии кинокритиков

В центре сюжета сериала «Шторм» — двое друзей, Юрий Осокин и Сергей Градов

Сериал «Шторм» Бориса Хлебникова назван лучшим сериалом года по версии кинокритиков. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе интернет-портала Кино-Театр.ру.

В опросе приняли участие 18 ведущих российских кинокритиков. Каждый из экспертов назвал тройки своих фаворитов из 148 сериалов, в которых насчитывается более четырех эпизодов. Все они вышли на экраны ТВ и стриминговых сервисов в 2019 году.

«Лидерами 2019 года по всем показателям стали восьмисерийные драмы «Шторм» Бориса Хлебникова видеосервиса Start и «Эпидемия» Павла Костомарова платформы Premier (12 и 11 упоминаний, 29 и 28 баллов соответственно (у «Шторма» 6 первых, 5 вторых, 1 третье место, у «Эпидемии» 6 первых, 5 вторых). Оба сериала по праву могут считаться лучшими проектами года», — рассказали в пресс-службе.

В центре сюжета сериала «Шторм» — двое друзей, Юрий Осокин и Сергей Градов. Первый работает в отделе полиции, второй — в отделе по борьбе с коррупцией. Чтобы спасти жену от смертельной болезни и найти деньги на дорогостоящую операцию, Градов идет на должностные преступления и пытается скрыть улики. Главные роли исполнили Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Михалкова и др.