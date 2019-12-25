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Женщина упала на рельсы в метро Новосибирска: поезда встали

15:00 25.12.2019 Фото: АСТ-54
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Инцидент произошел на станции «Речной вокзал», поезда метро не ходили в обе стороны.

Женщина упала на рельсы в метро Новосибирска: поезда встали
Инцидент привёл к временной приостановке движения поездов.

Как сообщили подписчики группы Вконтакте «АСТ-54», утром в среду, 25 декабря 2019 года, в метро Новосибирска на станции «Речной вокзал» остановили поезда. По словам очевидцев, женщина упала на пути.

«По предварительной версии, женщина жива, в сознании», — написали в паблике.

В комментариях к записи жительница Новосибирска сообщила, что на станции «Октябрьская» людей вывели из метро. По словам подписчиков группы «Инцидент», аналогичная ситуация произошла на «Студенческой».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, в 10:49 на станции «Речной вокзал» на пути упала женщина, на вид ей 50 лет. В результате происшествия сибирячка пострадала. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Источник: Вести Новосибирск

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