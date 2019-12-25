Как получить путевку на бесплатное санаторно-курортное лечение за счет ФСС?

При положительном заключении врачебной комиссии получите у лечащего врача справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения

Санаторно-курортное лечение включает медицинскую помощь, которую оказывают медицинские организации или санаторно-курортные организации в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах (ч. 3 ст. 40 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

Чтобы получить направление (путевку) на бесплатное санаторно-курортное лечение, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Определите, есть ли у вас право на бесплатную путевку



Право на получение государственной социальной помощи в виде направления на санаторно-курортное лечение имеют определенные категории граждан при наличии у них показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствии противопоказаний для его осуществления, а именно (ст. 6.1, п. 1.1 ч. 1 ст. 6.2 Закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ; п. 1.2 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 256; п. 2 Административного регламента, утв. Приказом ФСС РФ от 21.08.2019 N 428):инвалиды войны;участники ВОВ;ветераны боевых действий (только из числа лиц определенных категорий, преимущественно военнослужащие);военнослужащие, служившие в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;лица, работавшие в период ВОВ на определенных объектах (например, противовоздушной обороны), а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств;члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда;инвалиды, в том числе дети-инвалиды;лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.

Шаг 2. Получите справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения

Для этого обратитесь к лечащему врачу в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства. Врач выдаст вам направления на врачебную комиссию для проведения медицинского отбора и направления на санаторно-курортное лечение (п. 1.2 Порядка N 256).

Врачебная комиссия лечебно-профилактического учреждения выдаст заключение о показанности или противопоказанности санаторно-курортного лечения (п. 1.3 Порядка N 256; Приказ Минздрава России от 07.06.2018 N 321н).

При положительном заключении врачебной комиссии получите у лечащего врача справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения.

Вы вправе получить справку на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (п. 2 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 15.12.2014 N 834н).

Срок действия справки для получения путевки составляет шесть месяцев (п. п. 1.2, 1.5 Порядка N 256).

Шаг 3. Подготовьте документы для получения путевки на санаторно-курортное лечение

Для получения путевки подготовьте следующие документы (п. 13 Административного регламента):

заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение;

документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;

документ, удостоверяющий полномочия представителя;

справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения.

Шаг 4. Подайте заявление о предоставлении путевки и документы в уполномоченный орган

Вы можете подать заявление в территориальный орган ФСС РФ либо в орган социальной защиты населения по месту жительства до 1 декабря текущего года (для последующей передачи заявлений в территориальный орган ФСС РФ) или в орган, уполномоченный субъектом РФ в установленном порядке на предоставление путевок (далее — уполномоченный орган) (п. п. 3.3, 3.7 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 N 328).

Заявление и документы могут быть поданы непосредственно в территориальный орган ФСС РФ, через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии ФСС РФ и МФЦ), направлены по почте или в электронной форме путем заполнения специальной формы через личный кабинет на Едином портале госуслуг (п. 15 Административного регламента).

Шаг 5. Получите уведомления о регистрации заявления и о принятом решении

В течение 10 дней с даты поступления заявления и необходимых документов вам сообщат дату регистрации и регистрационный номер заявления (п. 3.8 Порядка N 328; п. 10 Административного регламента).

О принятом решении о предоставлении санаторно-курортной путевки заявителя информируют по почте или в электронной форме через личный кабинет на Едином портале госуслуг (п. п. 62, 105 Административного регламента).

Шаг 6. Получите путевку на санаторно-курортное лечение

Путевка на санаторно-курортное лечение выдается в территориальном органе ФСС РФ, органе социальной защиты населения по месту жительства заявителя или в уполномоченном органе (п. 3.9 Порядка N 328).

Путевки выдаются в порядке очередности согласно дате подачи заявления. Предоставление путевок в приоритетном порядке (без очереди) льготным категориям граждан перед другими гражданами, имеющими аналогичные медицинские показания, не предусмотрено (Информация ФСС РФ).

Одновременно с путевкой заявителю предоставляются специальные талоны и (или) направления на право бесплатного получения проездных документов.

Справка. Виды транспорта для бесплатного проезда

Бесплатный проезд к месту лечения предоставляется на междугородный транспорт следующего вида (Информация ФСС РФ «Санаторно-курортное лечение (вопрос-ответ)» от 21.07.2015):

1)железнодорожный транспорт (поезда всех категорий, в том числе фирменные поезда, в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует; вагоны всех категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности);

2)водный транспорт третьей категории;

3)автомобильный транспорт общего пользования;

4)авиационный транспорт (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на условиях, предусмотренных п. 1, либо при наличии у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга, к месту лечения и обратно.

Путевка выдается не позднее чем за 18 дней (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — за 21 день) до даты заезда в санаторно-курортное учреждение (п. 3.9 Порядка N 328; п. 10 Административного регламента).

После получения санаторно-курортной путевки, но не ранее чем за два месяца до начала срока ее действия вы обязаны получить санаторно-курортную карту (санаторно-курортную карту для детей) в лечебно-профилактическом учреждении, выдавшем справку для получения путевки (п. 3.10 Порядка N 328).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права