При обращении за государственными и муниципальными услугами право на внеочередное обслуживание имеют, как правило, ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II групп

Какие категории граждан при получении государственных и муниципальных услуг обслуживаются вне очереди?

При обращении за государственными и муниципальными услугами право на внеочередное обслуживание имеют, как правило, ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II групп.

Внеочередное обслуживание при личном обращении в уполномоченные органы



При предоставлении государственных и муниципальных услуг органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов и органы местного самоуправления обязаны руководствоваться административными регламентами, которые устанавливают порядок и стандарт предоставления соответствующей услуги (п. п. 1, 2, 4 ст. 2, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 12 Закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ).Значительная часть административных регламентов содержит положения о внеочередном обслуживании отдельных категорий граждан при личном обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг. Для внеочередного обслуживания необходимо предъявить документы, подтверждающие соответствующий статус. Чаще всего право обслуживания вне очереди предоставлено ветеранам и инвалидам ВОВ (п. 71 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 25.07.2019 N 404п; п. 35 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 27.02.2019 N 100п; п. 33 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 12.02.2019 N 39п; п. 80 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 23.01.2019 N 16п).Некоторыми регламентами такое же право предоставлено инвалидам I и II групп (п. 118 Административного регламента, утв. Приказом Минэкономразвития России от 07.06.2017 N 278; п. 24 Административного регламента, утв. Приказом Минюста России от 23.04.2014 N 86; п. 96 Административного регламента, утв. Приказом Росреестра от 27.09.2019 N П/0401; п. 34 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 11.04.2019 N 234п).Как правило, административными регламентами предусмотрена лишь возможность внеочередного представления документов (п. 96 Административного регламента N П/0401; п. 35 Административного регламента N 100п).Однако отдельные регламенты указывают на право не только подать документы, но и получить результат услуги без очереди, то есть получить вне очереди документы по итогам оказания государственной или муниципальной услуги (п. 24 Административного регламента N 86).Вопрос внеочередного обслуживания отдельных категорий граждан при обращении за государственными и муниципальными услугами регулируется также НПА субъектов РФ и муниципальными правовыми актами (ст. 3 Закона N 210-ФЗ).Например, при обращении в филиал ФГУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по г. Москве инвалиды I и II групп, а также инвалиды и ветераны ВОВ принимаются вне очереди как при подаче документов, так и при их получении (п. 1 Приказа Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве от 24.06.2013 N 59-П).

Внеочередное обслуживание при обращении в МФЦ

Через МФЦ государственные и муниципальные услуги предоставляются, в частности, в соответствии со стандартами обслуживания заявителей, утверждаемыми региональными НПА (ч. 2, 5 ст. 15 Закона N 210-ФЗ; п. 1 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376).

Указанные стандарты содержат в том числе положения о внеочередном обслуживании отдельных заявителей.

Так, стандарт обслуживания заявителей в МФЦ Московской области предусматривает преимущественное право обслуживания при личном обращении в МФЦ для следующих категорий граждан (п. 6 Стандарта, утв. Постановлением Правительства МО от 09.11.2018 N 807/39):

ветеранов ВОВ и ветеранов боевых действий;

инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий;

инвалидов I и II групп и (или) их законных представителей.

В г. Москве порядок внеочередного обслуживания в МФЦ и перечень категорий граждан, имеющих право на такое обслуживание, устанавливаются приказом ГБУ г. Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы». Соответствующая информация размещается на информационных стендах или иных источниках информирования в помещениях МФЦ (п. 5 Приложения N 6 к Постановлению Правительства Москвы от 23.04.2014 N 219-ПП).

Материал подготовили специалисты Консультант Плюс/Азбука права