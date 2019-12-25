Неожиданная просьба к пассажирам появилась в новых билетах РЖД

В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест

РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, в новом бланке прописали просьбу для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время, это следует из ролика компании, предоставленного РИА Новости ее пресс-службой.

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационное пространство после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) разъяснила тогда РИА Новости, что давно действует правило: пассажир поезда с верхней полки может сесть на нижнее место с согласия пассажира с билетом на него.

В ролике про новый билет в качестве одного из примеров РЖД показали картинку бланка, на котором у пассажира верхнее место — 12. «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке», — говорится в описании.



В другом примере показано нижнее место — 11. «Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», — говорится в тексте.РЖД в первом полугодии 2020 года планируют ввести новый бланк электронного билета. Там есть ряд отличий по сравнению с действующим.

Источник: РИА Новости